قفصة.. إسقــــاط 8 قائمات

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مكتب قفصة ـ الشروق : عبد الملك زعلاني
أكد مصدر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية و9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم للاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.
مكتب قفصة ـ الشروق : عبد الملك زعلاني
أكد مصدر مسؤول من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة أنه تم إسقاط 8 قائمات من مجموع 105قائمات أودعت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية القادمة وتتوزع إلى4 قائمات حزبية منها 3 لحزب حركة مشروع تونس بقفصة وسيدي عيش والمتلوي وقائمة لحزب الخضر للتقدم ببلدية القصر. و4 قائمات مستقلة ببلدية بلخير والقصر والرديف وام العرائس وقد قامت الهيئة الفرعية اليوم بتعليق القائمات المقبولة اوليا لخوض الاستحقاق الانتخابي وعددها97 منها 49 مستقلة و39 حزبية و9 ائتلافية وللاشارة فإن أصحاب القائمات التي تم رفضها يمكنهم التقدم للاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية فرع قفصة في الآجال القانونية في النتائج الأولية حسب مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة هذا ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ولاية قفصة تعد 13 دائرة بلدية بها 178 الفا و438 مسجلا بالسجل الانتخابي وستتنافس القائمات المترشحة على الفوز بمقاعد المجالس البلدية لهذه الدوائر وعددها 264 مقعدا.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-