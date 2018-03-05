الهيئة المستقلّة الجهوية باريانة.. رفض 4 قائمات والنداء والنهضة في كل البلديات

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تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
أعلنت الهيئة المستقلة الجهوية للانتخابات بأريانة عن رفض أربع قائمات من جملة 52 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية وبذلك أصبح عدد القائمات الأولية المقبولة 48 قائمة.
وحسب توزيع القائمات على البلديات تأتي بلدية أريانة في الصدارة بـ 13 قائمة منها 3 قائمات حزبية إذ ترأس قائمة النهضة المنصف السليطي والنداء عزيزة الفيتوري وبني وطني سنية الصغير وبالنسبة للقائمات الائتلافية ترأس قائمة الاتحاد المدني فاطمة ابراهيم والجبهة الشعبية محمد التيجاني .
ومن بين الأسماء التي ترأست قائمات مستقلة ببلدية أريانة وعددها ثمانية قائمات نجد الفاضل موسى على رأس قائمة اريانة الأفضل وجلال تقية على رأس قائمة أريانة تلمّنا ورضا لحول قائمة أريانة في القلب.
أما بلدية التضامن فترشح لها حزب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغابت عنها القائمات المستقلة في حين تناصفت في بلدية المنيهلة القائمات الحزبية لكل من النهضة والنداء والحزب الدستوري مع القائمات المستقلة على غرار بلدية قلعة الأندلس وبها النهضة والنداء وآفاق تونس أما بلدية رواد فبلغ عدد قائماتها سبع قائمات منها النهضة والنداء ومشروع تونس وترأسها أنيس الونيفي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس وقائمتين مستقلتين وتواجد كل من النهضة والنداء في بلدية سكرة في منافسة مع قائمة الجبهة الشعبية وأربع قائمات مستقلة في حين ضمت قائما ت سيدي ثابت النهضة والنداء والتيار الديمقراطي وقائمتين مستقلتين.
تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
أعلنت الهيئة المستقلة الجهوية للانتخابات بأريانة عن رفض أربع قائمات من جملة 52 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية وبذلك أصبح عدد القائمات الأولية المقبولة 48 قائمة.
وحسب توزيع القائمات على البلديات تأتي بلدية أريانة في الصدارة بـ 13 قائمة منها 3 قائمات حزبية إذ ترأس قائمة النهضة المنصف السليطي والنداء عزيزة الفيتوري وبني وطني سنية الصغير وبالنسبة للقائمات الائتلافية ترأس قائمة الاتحاد المدني فاطمة ابراهيم والجبهة الشعبية محمد التيجاني .
ومن بين الأسماء التي ترأست قائمات مستقلة ببلدية أريانة وعددها ثمانية قائمات نجد الفاضل موسى على رأس قائمة اريانة الأفضل وجلال تقية على رأس قائمة أريانة تلمّنا ورضا لحول قائمة أريانة في القلب.
أما بلدية التضامن فترشح لها حزب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغابت عنها القائمات المستقلة في حين تناصفت في بلدية المنيهلة القائمات الحزبية لكل من النهضة والنداء والحزب الدستوري مع القائمات المستقلة على غرار بلدية قلعة الأندلس وبها النهضة والنداء وآفاق تونس أما بلدية رواد فبلغ عدد قائماتها سبع قائمات منها النهضة والنداء ومشروع تونس وترأسها أنيس الونيفي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس وقائمتين مستقلتين وتواجد كل من النهضة والنداء في بلدية سكرة في منافسة مع قائمة الجبهة الشعبية وأربع قائمات مستقلة في حين ضمت قائما ت سيدي ثابت النهضة والنداء والتيار الديمقراطي وقائمتين مستقلتين.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-