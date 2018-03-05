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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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الهيئة المستقلّة الجهوية باريانة.. رفض 4 قائمات والنداء والنهضة في كل البلديات
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السياسي
الهيئة المستقلّة الجهوية باريانة.. رفض 4 قائمات والنداء والنهضة في كل البلديات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
أعلنت الهيئة المستقلة الجهوية للانتخابات بأريانة عن رفض أربع قائمات من جملة 52 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية وبذلك أصبح عدد القائمات الأولية المقبولة 48 قائمة.
وحسب توزيع القائمات على البلديات تأتي بلدية أريانة في الصدارة بـ 13 قائمة منها 3 قائمات حزبية إذ ترأس قائمة النهضة المنصف السليطي والنداء عزيزة الفيتوري وبني وطني سنية الصغير وبالنسبة للقائمات الائتلافية ترأس قائمة الاتحاد المدني فاطمة ابراهيم والجبهة الشعبية محمد التيجاني .
ومن بين الأسماء التي ترأست قائمات مستقلة ببلدية أريانة وعددها ثمانية قائمات نجد الفاضل موسى على رأس قائمة اريانة الأفضل وجلال تقية على رأس قائمة أريانة تلمّنا ورضا لحول قائمة أريانة في القلب.
أما بلدية التضامن فترشح لها حزب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغابت عنها القائمات المستقلة في حين تناصفت في بلدية المنيهلة القائمات الحزبية لكل من النهضة والنداء والحزب الدستوري مع القائمات المستقلة على غرار بلدية قلعة الأندلس وبها النهضة والنداء وآفاق تونس أما بلدية رواد فبلغ عدد قائماتها سبع قائمات منها النهضة والنداء ومشروع تونس وترأسها أنيس الونيفي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس وقائمتين مستقلتين وتواجد كل من النهضة والنداء في بلدية سكرة في منافسة مع قائمة الجبهة الشعبية وأربع قائمات مستقلة في حين ضمت قائما ت سيدي ثابت النهضة والنداء والتيار الديمقراطي وقائمتين مستقلتين.

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السياسي
الهيئة المستقلّة الجهوية باريانة.. رفض 4 قائمات والنداء والنهضة في كل البلديات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تونس ـ الشروق: محمد بن عبدالله
أعلنت الهيئة المستقلة الجهوية للانتخابات بأريانة عن رفض أربع قائمات من جملة 52 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية وبذلك أصبح عدد القائمات الأولية المقبولة 48 قائمة.
وحسب توزيع القائمات على البلديات تأتي بلدية أريانة في الصدارة بـ 13 قائمة منها 3 قائمات حزبية إذ ترأس قائمة النهضة المنصف السليطي والنداء عزيزة الفيتوري وبني وطني سنية الصغير وبالنسبة للقائمات الائتلافية ترأس قائمة الاتحاد المدني فاطمة ابراهيم والجبهة الشعبية محمد التيجاني .
ومن بين الأسماء التي ترأست قائمات مستقلة ببلدية أريانة وعددها ثمانية قائمات نجد الفاضل موسى على رأس قائمة اريانة الأفضل وجلال تقية على رأس قائمة أريانة تلمّنا ورضا لحول قائمة أريانة في القلب.
أما بلدية التضامن فترشح لها حزب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغابت عنها القائمات المستقلة في حين تناصفت في بلدية المنيهلة القائمات الحزبية لكل من النهضة والنداء والحزب الدستوري مع القائمات المستقلة على غرار بلدية قلعة الأندلس وبها النهضة والنداء وآفاق تونس أما بلدية رواد فبلغ عدد قائماتها سبع قائمات منها النهضة والنداء ومشروع تونس وترأسها أنيس الونيفي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس وقائمتين مستقلتين وتواجد كل من النهضة والنداء في بلدية سكرة في منافسة مع قائمة الجبهة الشعبية وأربع قائمات مستقلة في حين ضمت قائما ت سيدي ثابت النهضة والنداء والتيار الديمقراطي وقائمتين مستقلتين.

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