كشفته الحصيلة الأولية لترشحات البلدية .. مشهد سياسي قائم على الاستقطاب الثنائي

كشفت الحصيلة الأولية لترشحات البلديات جملة من المؤشرات السياسية و التقنية أهمها تشكل معالم مشهد سياسي جديد وبداية تشبيب الطبقة السياسية في تونس مقابل ضعف نسبي في الثقافة الانتخابية.

تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي

وأفرزت الحصيلة الأولية لترشحات البلدية قبل البت النهائي يوم 4 افريل القادم جملة من القراءات في أبرز معطياتها الإحصائية البارزة ومنها توزع القائمات المتنافسة حسب طبيعتها وبين الأحزاب والائتلافات إلى جانب أسباب إسقاط القائمات وعدد الأحزاب المشاركة.

مشهد سياسي جديد

وفي قراءة سياسية لحصيلة الترشحات التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس يؤكد المحلل السياسي جمعي القاسمي لـ«الشروق» بداية تشكل مشهد سياسي جديد مبرزا أن حالة الاستقطاب في الانتخابات القادمة ستتمحور بين قطبين اثنين الأول تمثله حركة النهضة من جهة والثاني تمثله بقية القوى الديمقراطية المدنية الحداثية من جهة ثانية.

ويلاحظ القاسمي في توزع الترشحات بين الأحزاب بروز استفادة حركة النهضة دون سواها لسببين اثنين، أولهما أنّ القوى المدنية الحداثية تدخل السباق البلدي وهي مشتتة في إطار ائتلافات أو قائمات حزبية بينما تدخله حركة النهضة كوحدة متماسكة، وثاني الأسباب حسب محدثنا تكمن في تشتت المخزون الانتخابي للقوة العددية الثانية في الانتخابات حزب نداء تونس باعتبار أن باقي الأحزاب والائتلافات المترشحة تنتمي إلى العائلة الفكرية نفسها لنداء تونس تقريبا.

ويبرز جمعي القاسمي ايضا من خلال ارتفاع عدد المستقلين في الانتخابات البلدية وتمثيلهم لنسبة 41.53 % من إجمالي القائمات المترشحة دلالة على فقدان الثقة في القوى الفاعلة في المجتمع من أحزاب سياسية موضحا أن هذه الملاحظات مجتمعة تؤشر على ولادة مشهد سياسي جديد.ويرى محدثنا في المشهد الجديد الذي ستفرزه الانتخابات البلدية اختلافا جوهريا عن المشهد الحالي وذلك بدافع دنو الانتخابات التشريعية والرئاسية حيث سيتغير المشهد في رأيه من 3 قوى أساسية بارزة فيه تمثلها كل من العائلة الإسلامية والعائلة المدنية الحداثية وشتات الأحزاب «العاملة على إحياء الدساترة» إلى مشهد جديد يضع النهضة في كفة وبقية القوى مجمعة في كفة ثانية من المرجح فيها أن يكون لقوى الائتلاف المدني حضور بارز.

ثقافة انتخابية ضعيفة

وعلى المستوى التقني يلاحظ الخبير في الحكم المحلي والمكوّن بمركز التكوين في دعم اللامركزية محمد الضيفي عددا من المؤشرات في الحصيلة الأولية لترشحات البلديات تبرز الضعف النسبي للثقافة الانتخابية داخل الطيف السياسي، ومن بين أهم النقاط البارزة يرى الضيفي أن ابرز دواعي إسقاط القائمات تمحورت حول جهل المترشحين بالقانون الانتخابي وليس بسبب الشروط التعجيزية المروج لها سابقا حيث أن الأسباب البارزة لرفض القائمات وعددها 106 كانت ترشيح اعداد دون المقاعد المخصصة لكل دائرة وعدم تقديم شباب في القائمات دون سن 35 سنة و عدم توفر صفة الناخب. وللضعف النسبي للثقافة الانتخابية تمظهرات اخرى يكشفها محدثنا حيث ان الرقم القياسي للقائمات المرفوضة وعددها 11 وقع تسجيله بدائرة تونس 2 وليس بالبلديات المحدثة التي تفترض نظريا غياب تمرس على العمل البلدي والى جانب ذلك، فان دخول 22 حزبا من اصل 2011 السباق الانتخابي منهم 6 أحزاب تتنافس بقائمة يتيمة مؤشر على عدم جدية الاحزاب السياسية اذ يقدم هذا الرقم وفق محدثنا دلالات قوية على تراجع اغلبها من المشهد السياسي الجديد.

أكثر من 300 قائمة محرومة من التمويل العمومي

ومن بين الملاحظات التقنية التي يبرزها الضيفي مفاجأتين بارزتين أولهما بروز معالم تشبيب الطبقة السياسية حيث بلغت نسبة المترشحين دون سن 35 سنة نسبة 52 في المائة من العدد الاجمالي ومثّل عدد المترشحين بين 36 و45 سنة نسبة 23.8 من الترشحات، و ثانيهما تقديم مرشحين من ذوي الاحتياجات الخصوصية في حدود 1740 قائمة اي دون عدد القائمات الاجمالية المقدر بـ 2068 قائمة مايعني حرمان 328 قائمة من التمويل العمومي عملا بمقتضيات الفصل 49 من القانون الانتخابي.