مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.. إعادة انتخاب العياري كاتبا عاما

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تونس ـ الشروق
حقق الكاتب العام فاروق العياري فوزا ساحقا في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل الذي انعقد أمس الاول برئاسة عضو المركزية النقابية محمد المسلم.
ويعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من اهم واكبر الهياكل النقابية وأكثرها تأثيرا في المشهد النقابي وأساسا ما يعرف بالماكينة النقابية خاصة في المؤتمر الوطني.
ويتكون المكتب الجديد من فاروق العياري كاتبا عاما والاعضاء محمود عاشور ومنذر فنيش ووليد الجويني وليلى بن خذر ومنير الشعري نورالدين التوجاني وسهام بوستة واحمد ڤرون وصالح الأنصاري وحبيب الأندلسي.
وكان الامين العام نورالدين الطبوبي قد ألقى خطابا في افتتاح المؤتمر وجه فيه رسائل قوية للحكومة وللأطراف في السلطة.
تونس ـ الشروق
حقق الكاتب العام فاروق العياري فوزا ساحقا في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل الذي انعقد أمس الاول برئاسة عضو المركزية النقابية محمد المسلم.
ويعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من اهم واكبر الهياكل النقابية وأكثرها تأثيرا في المشهد النقابي وأساسا ما يعرف بالماكينة النقابية خاصة في المؤتمر الوطني.
ويتكون المكتب الجديد من فاروق العياري كاتبا عاما والاعضاء محمود عاشور ومنذر فنيش ووليد الجويني وليلى بن خذر ومنير الشعري نورالدين التوجاني وسهام بوستة واحمد ڤرون وصالح الأنصاري وحبيب الأندلسي.
وكان الامين العام نورالدين الطبوبي قد ألقى خطابا في افتتاح المؤتمر وجه فيه رسائل قوية للحكومة وللأطراف في السلطة.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-