مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.. إعادة انتخاب العياري كاتبا عاما

تونس ـ الشروق

حقق الكاتب العام فاروق العياري فوزا ساحقا في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل الذي انعقد أمس الاول برئاسة عضو المركزية النقابية محمد المسلم.

ويعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من اهم واكبر الهياكل النقابية وأكثرها تأثيرا في المشهد النقابي وأساسا ما يعرف بالماكينة النقابية خاصة في المؤتمر الوطني.

ويتكون المكتب الجديد من فاروق العياري كاتبا عاما والاعضاء محمود عاشور ومنذر فنيش ووليد الجويني وليلى بن خذر ومنير الشعري نورالدين التوجاني وسهام بوستة واحمد ڤرون وصالح الأنصاري وحبيب الأندلسي.

وكان الامين العام نورالدين الطبوبي قد ألقى خطابا في افتتاح المؤتمر وجه فيه رسائل قوية للحكومة وللأطراف في السلطة.





سفيان الأسود