علي العريض.. أطراف داخلية وخارجية تسعى الى إرباك المشهد السياسي

جندوبة ـ الشروق :

أكّد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال إشرافة أمس الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وإرباك المشهد السياسي.

وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العريض انه لا لتهويل المسألة وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.

العريض وتعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج أوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة تأمل في الوصول إلى حلول لهذا الملف.





عبد الكريم السلطاني