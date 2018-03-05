التوتر بين الحكومة والاتحاد متواصل ... الحلّ بيد الرئيس السبسي

تشهد علاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام توترا متصاعدا غير أن الطبقة السياسية وكل القوى الحية في البلاد تأمل في تغليب المصلحة الوطنية وعدم حدوث قطيعة غير محمودة العواقب.

وتواصلت تمظهرات «الحرب الباردة» بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أول امس من خلال تصريح الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي والذي قال فيه «المتأمل في نتائج الحكومة يجدها كلها سلبية»، تصريح يأتي في اعقاب سلسة من الشد والجذب بينهما تتالت فيها دعوات الاتحاد نحو التعديل الوزاري وجاء رد الشاهد بان ذلك من صلاحياته ومن غير الممكن القيام به راهنا ، فمالذي يدفع اليوم الى هذا الكم من التوتر وماهي مآلاته المتوقعة في نظر السياسين؟

والازمة بين الاتحاد والحكومة باتت تتعاظم يوما بعد يوم، وهي في تشخيص مستشار رئيس الجمهورية السابق بولبابة قزبار شديدة الخطورة حيث دون على موقع التواصل الاجتماعي:«تونس في خطر،إما أن تتفاهم الحكومة مع اتحاد الشغل وإما البلاد «باش تدخل في حيط» ويحصل ما لا يحمد عقباه، وأنا أعي ما أقول»

وفي هذا السياق اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريحه للشروق أن التوتر بين الحكومة والاتحاد ظهر منذ مدة لافتا الى أن التصعيد من قبل نور الدين الطبوبي واعضاء مكتبه التنفيذي سرعان ما يهدأ منسوبه وهذا ما يؤشر لإمكانية التوصل إلى توافقات.

غير أن لتشخيص التوتر الحالي في نظر الشواشي اسباب اخرى لا تفهم بمعزل عن قرب موعد المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في اجور الوظيفة العمومية في ظروف اقتصادية واجتماعية متسمة بالصعوبة من ناحية ووجود ملفات اخرى عالقة من جهة ثانية كملف الحوض المنجمي والترفيع في الاسعار ونية الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية.

ويرى الشواشي في تمظهرات تأزم العلاقة بين الطرفين اقرار بأزمة كبرى تعيشها تونس لا يمكن المواصلة فيها بنفس الوتيرة كما لو أنّ هناك حكومة وحدة وطنية قائمة على الانسجام بين مكوناتها، وكشف لحجم الصراعات والتجاذبات الداخلية التي تزيد من تعميق الازمة وتدفع بالاتحاد في رأيه أن يتفادى التورط في نتائجها مسبقا.

في المقابل يرى نائب الكتلة الوطنية وليد جلاد في تصريحه «للشروق» انه لا خيار في التوتر الحاصل بين الاتحاد والحكومة سوى التوافق سيما وان المنظمة الشغيلة هي احد اهم ضمانات الانتقال الديمقراطي في تونس على حد قوله، ويوضح جلاد من تصريح الطبوبي الاخير تأكيد المطالبة بتغيير وزراء وعلى رأس ادارات عامة وان له الثقة في شخص يوسف الشاهد ليخلص الى أن كل من الطبوبي والشاهد سيساهمان في اذابة الجليد وتغليب المصلحة الوطنية كما فعلا في محطات سابقة كان فيها التوتر اشد.

ومن جهته يعتبر الناطق الرسمي لحزب حركة النهضة عماد الخميري في تصريحه «للشروق» أن كل القضايا التي تحمل في طياتها شد وجذب بين مكونات وثيقة قرطاج تحتاج الى حوار داخل اطر الوثيقة نفسها مضيفا بأن تحدي انجاح الانتخابات البلدية من ناحية واهمية معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية يفرضان على الحكومة نوعا من الاستقرار في تركيبتها.

ويؤكد الخميري أن مقاربتهم في حركة النهضة تقر بضرورة الاصلاحات الهيكلية في المسألة الاقتصادية التي ظلت عائقا امام كل الحكومات المتعاقبة، بما يعني ان عقد حوار اقتصادي هو الارضية التي يمكن من خلالها ادارة الحوار البناء وايجاد الحلول في الملفات الكبرى بدلا من التحويرات التي من شأنها عدم الحفاظ على الاستقرار السياسي.

في المقابل لتشخيص التوتر تفسيرات أخرى منها امكانية وجود اطراف سياسية تعمل على تغذية الصراع بين الاتحاد والحكومة لتحقيق مآرب سياسية مثلما يرى المحلل السياسي عبد الله الحناشي في تصريح سابق، وفي هذا السياق تقول هالة عمران من حزب نداء تونس «للشروق»:«المطلبية مشروعة، لكن لا نأمل في ان تتحول الحقوق النقابية الى وسيلة ضغط على الحكومة، ونأمل ايضا الا تكون لهذه الزوبعة حسابات سياسية...».

واعتبرت هالة عمران ان علاقة اتحاد الشغل بالحكومة محكومة بطبيعتها بنوع من الشد والجذب في اطرها المشروعة غير أن المطالبة بالتحوير الوزاري دون بيان الاسباب من شأنه مزيد توتير الاجواء آملة في هذا السياق الى تغليب الاتحاد المصلحة الوطنية كالمعهود.

هذا ويشار الى أن مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية كشفت نية الباجي قائد السبسي للتدخل بهدف نزع فتيل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل وفي هذا السياق توضح هالة عمران بأنه من المحبذ تدخل رئيس الجمهورية ولعب دوره لتحقيق التوافق وايقاف منسوب التوتر وتهيئة الارضية لايجاد حلول في كل القضايا العالقة.

وإذا أردنا تلخيص كل التدخلات وجدنا أنها تصب في واد واحد وهو أن لا فائدة ترجى من التصعيد بين رئيس الحكومة وأمين عام الاتحاد وأن الحل في التقارب من جديد بينهما وفي التوافق خدمة لمصلحة تونس واستقرارها وأمنها. وهنا تتجه الأنظار إلى باجي قائد السبسي لتحقيق هذا التوافق وتقريب وجهات النظر بين المسؤولية وذلك أولا اعتمادا على صلاحيات رئيس الجمهورية المسؤول الأول دستوريا على أمن البلاد، وثانيا باعتبار ما يتمتع به قائد السبسي من تقدير ووجاهة عند الطرفين، وثالثا لأنه في آخر المطاف الحكم بين كل الفاعلين السياسيين في البلاد حين يحدث اختلاف من هذا الحجم بينهم يكون فيه تأثير على سير دواليب الدولة.

والرئيس قائد السبسي العارف بخفايا واقع البلاد السياسية يدرك ضرورة تحقيق التفاهم والتناغم بين رئيس الحكومة الذي يحظى بثقته لإخراج تونس من وضعها الاقتصادي الصعب وبين أمين عام الاتحاد الذي أبدى منذ انتخابه على رأس المنظمة الشغيلة مرونة وتفهما لمقتضيات المرحلة.

الكرة في مرمى قرطاج.