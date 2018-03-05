أخبار الأحزاب

-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
نداء تونس
أكّد رئيس اللجنة الانتخابية لحركة نداء تونس أن الحزب سيتولى الطعن في قرار إسقاط 5 من قائماته الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي جعلته يحل في المركز الثاني من حيث نسبة تغطية الدوائر الانتخابية.
حزب البديل التونسي
نفى الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي اسقاط قائمات حزبه في سباق الانتخابات البلدية موضحا أن البديل لم يرشح قائمات حزبية له بل ضمن ائتلاف الاتحاد المدني وأن القائمات المسقطة التي تحمل اسم «بديل تونس» لا علاقة لها بالحزب.
حركة النهضة
في إطار الإستعدادات والترتيبات لموعد الاستحقاق الإنتخابي، عقد مكتب الإعلام والإتصال لحركة النهضة لقاء مركزيا مع مشرفي الإعلام الجهويين لضبط آخر تحضيراته لتنفيذ العملية الإعلامية والدعائية لمختلف محطات انتخابات الحكم المحلي القادمة.
نداء تونس
أكّد رئيس اللجنة الانتخابية لحركة نداء تونس أن الحزب سيتولى الطعن في قرار إسقاط 5 من قائماته الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي جعلته يحل في المركز الثاني من حيث نسبة تغطية الدوائر الانتخابية.
حزب البديل التونسي
نفى الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي اسقاط قائمات حزبه في سباق الانتخابات البلدية موضحا أن البديل لم يرشح قائمات حزبية له بل ضمن ائتلاف الاتحاد المدني وأن القائمات المسقطة التي تحمل اسم «بديل تونس» لا علاقة لها بالحزب.
حركة النهضة
في إطار الإستعدادات والترتيبات لموعد الاستحقاق الإنتخابي، عقد مكتب الإعلام والإتصال لحركة النهضة لقاء مركزيا مع مشرفي الإعلام الجهويين لضبط آخر تحضيراته لتنفيذ العملية الإعلامية والدعائية لمختلف محطات انتخابات الحكم المحلي القادمة.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-