أخبار الأحزاب

نداء تونس

أكّد رئيس اللجنة الانتخابية لحركة نداء تونس أن الحزب سيتولى الطعن في قرار إسقاط 5 من قائماته الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي جعلته يحل في المركز الثاني من حيث نسبة تغطية الدوائر الانتخابية.

حزب البديل التونسي

نفى الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي اسقاط قائمات حزبه في سباق الانتخابات البلدية موضحا أن البديل لم يرشح قائمات حزبية له بل ضمن ائتلاف الاتحاد المدني وأن القائمات المسقطة التي تحمل اسم «بديل تونس» لا علاقة لها بالحزب.

حركة النهضة

في إطار الإستعدادات والترتيبات لموعد الاستحقاق الإنتخابي، عقد مكتب الإعلام والإتصال لحركة النهضة لقاء مركزيا مع مشرفي الإعلام الجهويين لضبط آخر تحضيراته لتنفيذ العملية الإعلامية والدعائية لمختلف محطات انتخابات الحكم المحلي القادمة.