وخزة.. ظلمة الجهل ونور العلم

إذا تفشى الجهل وانعدمت الثقة بالنفس وساد الاكتئاب في قوم فستكون النتيجة حتما الإيمان بالخزعبلات والخرافات واللجوء إلى الشعوذة والسحر لقضاء الحوائج... ولعلّ ما تمّ اكتشافه مؤخرا في إحدى المقابر التونسية من تمائم وطلاسم وصور أشخاص مجهولين خير دليل على حالة الإحباط التي باتت تلازم التونسي وتدفعه إلى اتباع مشعوذ لتغيير حاله إلى الأفضل، ولو كان كذلك لبدأ هذا الدجّال بنفسه وأصلحها قبل أن يبدأ بإصلاح أحوال الآخرين.

يماني ناجم