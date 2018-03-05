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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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السياسي
تمسّك بالإضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمس تمسّك الجامعة بحجب الأعداد وبإضراب الأساتذة المقرر يوم الـ28 من مارس الجاري. ووصف اليعقوبي رفض وزارة التربية التفاوض بالسابقة في تاريخ الصراع الاجتماعي ما بعد الثورة وفق تعبيره.

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السياسي
تمسّك بالإضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمس تمسّك الجامعة بحجب الأعداد وبإضراب الأساتذة المقرر يوم الـ28 من مارس الجاري. ووصف اليعقوبي رفض وزارة التربية التفاوض بالسابقة في تاريخ الصراع الاجتماعي ما بعد الثورة وفق تعبيره.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل...
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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