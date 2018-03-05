تمسّك بالإضراب

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمس تمسّك الجامعة بحجب الأعداد وبإضراب الأساتذة المقرر يوم الـ28 من مارس الجاري. ووصف اليعقوبي رفض وزارة التربية التفاوض بالسابقة في تاريخ الصراع الاجتماعي ما بعد الثورة وفق تعبيره.