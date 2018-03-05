اعتمادات تقديرية لشبكة الطرقات
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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اعتمادات تقديرية لشبكة الطرقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
بلغت الاعتمادات التقديرية التي صرفت في بناء وتهيئة شبكة الطرقات في الجمهورية التونسية، على مدى ثلاثة مخططات تنموية نحو 35 مليارا، كما تبلغ الكلفة التقديرية بالنسبة للطرق السيارة، في أفق 2030، حوالي 4.5 مليار دينار ، و 4.5 مليار دينار بالنسبة للطرقات السريعة.
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل...المزيد >>
اعتمادات تقديرية لشبكة الطرقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
بلغت الاعتمادات التقديرية التي صرفت في بناء وتهيئة شبكة الطرقات في الجمهورية التونسية، على مدى ثلاثة مخططات تنموية نحو 35 مليارا، كما تبلغ الكلفة التقديرية بالنسبة للطرق السيارة، في أفق 2030، حوالي 4.5 مليار دينار ، و 4.5 مليار دينار بالنسبة للطرقات السريعة.
إنجاز 4600 مسكن اجتماعي
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، محمد صالح العرفاويالمزيد >>
صيانة المعالم الدينية
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، خلال...المزيد >>
3 إصابات بالالتهاب الكبدي
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
سجلت ثلاث حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي...المزيد >>
توجيه توصيات
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل...المزيد >>
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة