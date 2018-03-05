اعتمادات تقديرية لشبكة الطرقات

بلغت الاعتمادات التقديرية التي صرفت في بناء وتهيئة شبكة الطرقات في الجمهورية التونسية، على مدى ثلاثة مخططات تنموية نحو 35 مليارا، كما تبلغ الكلفة التقديرية بالنسبة للطرق السيارة، في أفق 2030، حوالي 4.5 مليار دينار ، و 4.5 مليار دينار بالنسبة للطرقات السريعة.