الصالون الفلاحي للشمال الغربي

يحتضن قصر المعارض بالكاف، من 7 إلى 9 مارس الجاري، الصالون الفلاحي للشمال الغربي بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من القطاع العام والخاص، بهدف التعريف بمستجدات القطاع وجلب المستثمرين للجهة وتعزيز المبادرة بالجهات الداخلية.