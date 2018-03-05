مصلحة الطريق السيارة توضح

قال الرائد بوراوي قرقاب، رئيس المصلحة الثانية بالطريق السيارة أ1، إن القانون، والمتمثل في مجلة الطرقات، لا ينص على تحجير جولان أي نوع من العربات في الطريق السيارة، في تعقيبه على الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر شاحنة محملة بحجارة كبيرة دون احترام شروط السلامة.