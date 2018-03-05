توجيه توصيات

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة على الناخب على غرار رؤساء النيابات الخصوصية وأيمة المساجد والمديرين العامين للمؤسسات والمنشئات العمومية بما من شأنه أن يوفر أجواء تنافس نزيه. ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.