صيانة المعالم الدينية

أعلن وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، خلال الزيارة التي أداها، أمس، إلى عدد من المعالم الدينية بولاية قبلي عن تخصيص اعتمادات قدرها 62 ألف دينار لأشغال الصيانة والترميم لهذه المعالم، داعيا، بالمناسبة، القائمين على دور العبادة وخاصة الائمة إلى معايشة الواقع، والحث على العمل والبناء، وإشاعة روح التسامح ونبذ الكرهية والعنف.