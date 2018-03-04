حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.

الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقيّة.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 28درجة ببقية الجهات.