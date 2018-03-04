الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي

قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل أنشطة الفسفاط منذ حوالي شهر ونصف إذ بادر المعتصمون بأم العرائس بفك الحصار عن شركة الفسفاط وتم تسجيل عودة الانتاج ونشاط المغاسل فيما يتواصل منذ مدة بالرديف وسق الفسفاط من احد المقاطع الى المغسلة وتجري حوارات في أوساط المعتصمين بالمتلوي بتدخل عدد من عقلاء المنطقة باتجاه حلحلة الوضع إذ من غير المستبعد استئناف أنشطة الفسفاط في الساعات القادمة وذلك في إطار مبادرة حسن نوايا وتفاعلا مع المستجدات الأخيرة وتوفير مزيد من الفرص لحوار مثمر يصب في مصلحة المنطقة وشركة الفسفاط.

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الفسفاط عاد إلى نسقه العادي منذ أيام قليلة في المظيلة في 3 مقاطع والمغسلة عدد3 وتؤشر هذه المستجدات الى إمكانية عودة نسق وسق الفسفاط قريبا وهو ما سيمهد الأجواء لحلحة أزمة شركة الفسفاط وعودة الثقة بين مختلف الأطراف للوصول إلى معالجات ومقاربات ناجعة لمشاغل التنمية والتشغيل بجهة قفصة عامة ومناطق الحوض المنجمي خاصة.