الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، 4 مارس عن وقوع انفجار في شمال شرقي العاصمة لندن. وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الانفجار وقع في شارع فارنهام، بمنطقة هارولد هيل.

وصرحت الشرطة البريطانية أن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار لا صلة له بالإرهاب، لكن لم يتضح سببه على الفور.

وتم إخلاء منطقة الانفجار من السكان، وحثت الشرطة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، المشاة وسائقي السيارات على تجنب محيط الانفجار.