كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي

حسم النجم الرادسي قمة الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة بفوزه على ضيفه النادي الافريقي بنتيجة 65-63 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الاحد بقاعة رادس ليواصل فريق الضاحية الجنوبية بثبات حملة الدفاع عن لقبه.

كما ترشح النجم الساحلي الى الدور ذاته بعدما تغلب على شبيبة القيروان 73-61 في الوقت الذي اكمل فيه الاتحاد المنستيري عقد المربع الذهبي بازاحته شبيبة المنازه بنتيجة 81-73.

وكان فريق الدالية الرياضية بقرمبالية ضمن بطاقة العبور الاولى الى المربع الذهبي عقب فوزه على الزهراء الرياضية 83-80 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 66-66) يوم السبت.

الاحد 4 مارس 2018 النجم الرادسي - النادي الافريقي 65-63 النجم الساحلي - شبيبة القيروان 73-61 الاتحاد المنستيري - شبيبة المنازه 81-73 السبت 3 مارس 2018 الدالية الرياضية بقرمبالية - الزهراء الرياضية 83-80 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 66-66) ر-امين