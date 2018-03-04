بسبب لعبة الحوت الأزرق

تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اقدمت قبل قليل، فتاة في الـ17 من العمر على الانتحار شنقا بمنزل عائلتها الكائن بحي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وقد تحول وكيل الجمهورية الى منزل الضحية مصحوبا بفرقة الابحاث والتفتيش لمعاينة مكان الجريمة ورفع الجثة وتحويلها الى المستشفى الجهوي.

كما أكد نفس المصدر ان السبب الرئيسي لانتحار الفتاة هو لعبة الحوت الازرق.