المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة

ينعقد المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات خلال الفترة بين 6 و 8 مارس 2018 بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "من أجل صحافة بيانات معمقة" ببادرة من شبكة صحفيي البيانات العرب.

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة وأساسيات صحافة البيانات بين الصحفيين العرب وتشجيعهم على إنتاج قصص صحفية مدفوعة بالبيانات والتشبيك بينهم وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية المعنية بصحافة البيانات وإنتاج محتوى تعليمي يتم الخروج به من المحاضرات والجلسات المُقرر انعقادها بالمؤتمر، من أجل مشاركتها وإتاحتها على الموقع الرسمي لشبكة صحفيي البيانات العرب.

ويشارك في فعاليات هذا المؤتمر عدد كبير من الصحفيين والرؤساء التحرير وأساتذة الصحافة والإعلام من عديد الدول العربية والأجنبية.

وتتمحور أعمال المؤتمر التي تضم جلسات وورشات عمل وحلقات نقاش، يتحدث فيها خبراء دوليون من مؤسسات إعلامية رفيعة المستوى لمناقشة مواضيع على علاقة بالصحافة المعمقة وبجمع البيانات وتنظيفها واستخراجها والتحقق منها، فضلا عن عرض القصص الصحفية بطريقة تفاعلية واستخدام جداول غوغل للصحفيين .

وعلى مدار ثلاثة أيام سيعمل المشاركون ضمن فرق على مواضيع متصلة بقضايا المرأة، مستعينين في ذلك بأدوات تستخدم في تصميم البيانات، وذلك من أجل الوصول إلى فهم وتفسير أفضل، ومن ثم عرض النتائج على مؤسسات محلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، من أجل تشجيعهم على وضع مسألة اتخاذ خطوات مدفوعة بالبيانات بعين الاعتبار عند مواجهة مشاكل المرأة.

ولاحظ المدير التنفيذي لشبكة صحفيي البيانات العرب، عمرو العراقي، في تصريح لـ(وات) أن هذا المؤتمرهو الأول لصحافة البيانات في المنطقة العربية التي أمست مجالاً متسارع النمو في مجال صناعة الأخبار، ومع ذلك لم تصل إلى كل مكان، مشيرا إلى أن النتقاش سيتناول خلال 30 جلسة الصحافة المتطورة والمعمقة التي تجعل من البيانات مصدرا للقصة الصحفية بأنواعها بهدف اكساب الصحفيين مهارات جديدة تتناسب مع العصر الجديد.

ولاحظ أن هذا المؤتمر يمثل نقلة بمكانة الصحفيين العرب من مرحلة المتابع والمشارك في المؤتمرات الدولية في هذا المجال التخصيصي لصحافة البيانات إلى فاعل في صناعتها وبلورة صورتها عبر العالم خاصة أنه ينطلق بالتوازي مع المؤتمر الدولي لشبكة "نيكار" بشيكاغو

وأوضح أن فكرة إنشاء شبكة صحفيي البيانات العرب، جاءت حتى تساعد الصحفيين على مواجهة التحديات وتطوير مهاراتهم وأدواتهم، بغية إنتاج قصص مدفوعة بالبيانات تتمتع بقدر أكبر من الحرفية، إذ يركز موقع الشبكة في المقام الأول على إتاحة عشرات المقالات والتدوينات التي تتناول أفضل الأدوات الحديثة والفرص والمنح والوظائف الشاغرة المتصلة بصحافة البيانات.

وسيتم على هامش المؤتمر الإعلان عن جائزة شبكة صحفيي البيانات العرب المقرر أن تتلقى قصصا صحفية مدفوعة بالبيانات باللغة العربية من أجل إعلان الفائزين في الدورة القادمة من المؤتمر والدليل التدريبي الأول للشبكة المُقرر أن يتناول استخدام جداول البيانات.