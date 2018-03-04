وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا

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أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، محمد صالح العرفاوي، في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا، أنه يتم حاليا الاستعداد للانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا عن طريق الباعثين العقاريين الخواص بكلفة تقديرية بحوالي 350 مليون دينار بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق بعد في إنجاز حوالي 8400 مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة تناهز 500 مليون دينار.
وقد تم، لتمويل هذه المشاريع، الحصول على قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بعنوان القرض عدد 2 موضوع اتفاقية ممضاة بتاريخ 27 جويلية 2017 والذي بلغت قيمته 750ر318 مليون ريا سعودي (حوالي 209 مليون د.) ويمكن من انجاز حوالي 3050 مسكنا، كما يأتي التمويل من بقايا القرض عدد 1 بقيمة 100 مليون د. ويمكن من انجاز حوالي 1550 مسكنا اجتماعيا.
وفي نفس التصريحات، أشار الوزير إلى انه سيتم الإعلان عن طلب العروض موفى السداسية الأولى لسنة 2018 والانطلاق في الإنجاز موفى السنة الحالية في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع الاتفاقية.
وحول ملف تهيئة الأراضي المتاخمة لمشروع"باب المتوسط" لشركة "سما دبي" على ضفاف بحيرة تونس الجنوبية (حوالي 127 هك)، اكد العرفاوي إمكانية استغلال وتثمين أراض دولية تقع بمنطقة استراتيجية بالعاصمة من قبل الدولة التونسية ممثلة في شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية.
وأفاد أن المشروع يهدف إلى إحداث منطقة لوجستية وتكنولوجية معاصرة تشكل منطقة ترابط بين النسيج العمراني الحالي ومشروع "باب المتوسط" وتمكن من توفير ما لايقل عن 15 الف موطن شغل واستيعاب قرابة 20 الف ساكنا.
وأشار الى انه سيتم تهيئة مركز عمراني يحتوي على مناطق لانشطة متعددة الوظائف على مساحة تناهز 24 هك وأخرى مخصصة للسكن الجماعي والفردي على مساحة تقدر ب5ر1 هك لانجاز حوالي 300 مسكنا، الى جانب منطقة صناعية جديدة على مساحة جملية تبلغ حوالي 5ر8 هك بتكلفة قيمتها 200 مليون د على امتداد 10 سنوات.
أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، محمد صالح العرفاوي، في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا، أنه يتم حاليا الاستعداد للانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا عن طريق الباعثين العقاريين الخواص بكلفة تقديرية بحوالي 350 مليون دينار بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق بعد في إنجاز حوالي 8400 مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة تناهز 500 مليون دينار.
وقد تم، لتمويل هذه المشاريع، الحصول على قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بعنوان القرض عدد 2 موضوع اتفاقية ممضاة بتاريخ 27 جويلية 2017 والذي بلغت قيمته 750ر318 مليون ريا سعودي (حوالي 209 مليون د.) ويمكن من انجاز حوالي 3050 مسكنا، كما يأتي التمويل من بقايا القرض عدد 1 بقيمة 100 مليون د. ويمكن من انجاز حوالي 1550 مسكنا اجتماعيا.
وفي نفس التصريحات، أشار الوزير إلى انه سيتم الإعلان عن طلب العروض موفى السداسية الأولى لسنة 2018 والانطلاق في الإنجاز موفى السنة الحالية في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع الاتفاقية.
وحول ملف تهيئة الأراضي المتاخمة لمشروع"باب المتوسط" لشركة "سما دبي" على ضفاف بحيرة تونس الجنوبية (حوالي 127 هك)، اكد العرفاوي إمكانية استغلال وتثمين أراض دولية تقع بمنطقة استراتيجية بالعاصمة من قبل الدولة التونسية ممثلة في شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية.
وأفاد أن المشروع يهدف إلى إحداث منطقة لوجستية وتكنولوجية معاصرة تشكل منطقة ترابط بين النسيج العمراني الحالي ومشروع "باب المتوسط" وتمكن من توفير ما لايقل عن 15 الف موطن شغل واستيعاب قرابة 20 الف ساكنا.
وأشار الى انه سيتم تهيئة مركز عمراني يحتوي على مناطق لانشطة متعددة الوظائف على مساحة تناهز 24 هك وأخرى مخصصة للسكن الجماعي والفردي على مساحة تقدر ب5ر1 هك لانجاز حوالي 300 مسكنا، الى جانب منطقة صناعية جديدة على مساحة جملية تبلغ حوالي 5ر8 هك بتكلفة قيمتها 200 مليون د على امتداد 10 سنوات.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018