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يوم الأحد 04 مارس 2018
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الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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السياسي
الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018 | 17:16

توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريحه الاعلامي اليوم الأحد لدى إشرافه على اجتماع  أعضاء قائمات حزبه المترشحة للانتخابات البلدية بولاية توزر بمقرّ حركة النهضة بتوزر إنّ تونس بدأت تنجح وهي تتقدّم ولا تتأخّر لكن هنالك صعوبات ورغم ذلك نحن بصدد الانتصار والرهان على الشباب في رفع التحدّي .

وأقرّ  الهاروني  بوجود أناس ضدّ الثورة وضدّ الديمقراطية والنجاح ويريدون إفشال هذه التجربة لكنهم لم ينجحوا ونحن بصدد الانتصار عليهم بخطى ثابتة وبلغنا نقطة اللاعودة أو هيمنة الأقليات ونحن متفائلون بأنّ تونس في اتجاه  الديمقراطية والنهضة ستبقى قوّة استقرار وقّوّة توافق  وتشارك في خدمة التونسيين والتنافس ينبغي أن يكون ديمقراطيا متحضّرا حول برامج تتعلق بالحياة اليومية والمباشرة للمواطنين لأنّ العمل البلدي والحكم المحلي هو حلّ مشاكل الناس و تحسين مستوى عيشهم  ودعا الهاروني كلّ الأطراف إلى تقديم برامج وأفكار قال " نحن لنا الثقة بأنّ التونسيين يحسنون الاختيار ومن حقهم أن يختاروا من يمثلهم في الحكمين المركزي واللامركزي فنجاح  هذا الاستحقاق  سيساعدنا على رفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي ويساعد على تحقيق الاستقرار في بلادنا  وعبّر عن ثقته في إسهام الشباب في البناء ورفع التحديات وقال هنالك 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات حزبه الذي يشجعهم على ترأس العمل البلدي فالبناء والمسؤولية أصعب من المعارضة الاحتجاج حسب قوله فالشاب من حقه أن يعارض ويحتجّ لكن نريده أن يساهم في البناء ورفع التحديات وعلى الأحزاب تشريكه في مواقع متقدمة في العمل البلدي والبرلماني والحكومة ليعطي طاقته ويستفيد من الأجيال السابقة . 

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السياسي
الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018 | 17:16

توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريحه الاعلامي اليوم الأحد لدى إشرافه على اجتماع  أعضاء قائمات حزبه المترشحة للانتخابات البلدية بولاية توزر بمقرّ حركة النهضة بتوزر إنّ تونس بدأت تنجح وهي تتقدّم ولا تتأخّر لكن هنالك صعوبات ورغم ذلك نحن بصدد الانتصار والرهان على الشباب في رفع التحدّي .

وأقرّ  الهاروني  بوجود أناس ضدّ الثورة وضدّ الديمقراطية والنجاح ويريدون إفشال هذه التجربة لكنهم لم ينجحوا ونحن بصدد الانتصار عليهم بخطى ثابتة وبلغنا نقطة اللاعودة أو هيمنة الأقليات ونحن متفائلون بأنّ تونس في اتجاه  الديمقراطية والنهضة ستبقى قوّة استقرار وقّوّة توافق  وتشارك في خدمة التونسيين والتنافس ينبغي أن يكون ديمقراطيا متحضّرا حول برامج تتعلق بالحياة اليومية والمباشرة للمواطنين لأنّ العمل البلدي والحكم المحلي هو حلّ مشاكل الناس و تحسين مستوى عيشهم  ودعا الهاروني كلّ الأطراف إلى تقديم برامج وأفكار قال " نحن لنا الثقة بأنّ التونسيين يحسنون الاختيار ومن حقهم أن يختاروا من يمثلهم في الحكمين المركزي واللامركزي فنجاح  هذا الاستحقاق  سيساعدنا على رفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي ويساعد على تحقيق الاستقرار في بلادنا  وعبّر عن ثقته في إسهام الشباب في البناء ورفع التحديات وقال هنالك 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات حزبه الذي يشجعهم على ترأس العمل البلدي فالبناء والمسؤولية أصعب من المعارضة الاحتجاج حسب قوله فالشاب من حقه أن يعارض ويحتجّ لكن نريده أن يساهم في البناء ورفع التحديات وعلى الأحزاب تشريكه في مواقع متقدمة في العمل البلدي والبرلماني والحكومة ليعطي طاقته ويستفيد من الأجيال السابقة . 

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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