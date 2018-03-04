الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة

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04 مارس 2018
توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريحه الاعلامي اليوم الأحد لدى إشرافه على اجتماع أعضاء قائمات حزبه المترشحة للانتخابات البلدية بولاية توزر بمقرّ حركة النهضة بتوزر إنّ تونس بدأت تنجح وهي تتقدّم ولا تتأخّر لكن هنالك صعوبات ورغم ذلك نحن بصدد الانتصار والرهان على الشباب في رفع التحدّي .
وأقرّ الهاروني بوجود أناس ضدّ الثورة وضدّ الديمقراطية والنجاح ويريدون إفشال هذه التجربة لكنهم لم ينجحوا ونحن بصدد الانتصار عليهم بخطى ثابتة وبلغنا نقطة اللاعودة أو هيمنة الأقليات ونحن متفائلون بأنّ تونس في اتجاه الديمقراطية والنهضة ستبقى قوّة استقرار وقّوّة توافق وتشارك في خدمة التونسيين والتنافس ينبغي أن يكون ديمقراطيا متحضّرا حول برامج تتعلق بالحياة اليومية والمباشرة للمواطنين لأنّ العمل البلدي والحكم المحلي هو حلّ مشاكل الناس و تحسين مستوى عيشهم ودعا الهاروني كلّ الأطراف إلى تقديم برامج وأفكار قال " نحن لنا الثقة بأنّ التونسيين يحسنون الاختيار ومن حقهم أن يختاروا من يمثلهم في الحكمين المركزي واللامركزي فنجاح هذا الاستحقاق سيساعدنا على رفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي ويساعد على تحقيق الاستقرار في بلادنا وعبّر عن ثقته في إسهام الشباب في البناء ورفع التحديات وقال هنالك 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات حزبه الذي يشجعهم على ترأس العمل البلدي فالبناء والمسؤولية أصعب من المعارضة الاحتجاج حسب قوله فالشاب من حقه أن يعارض ويحتجّ لكن نريده أن يساهم في البناء ورفع التحديات وعلى الأحزاب تشريكه في مواقع متقدمة في العمل البلدي والبرلماني والحكومة ليعطي طاقته ويستفيد من الأجيال السابقة .
توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريحه الاعلامي اليوم الأحد لدى إشرافه على اجتماع أعضاء قائمات حزبه المترشحة للانتخابات البلدية بولاية توزر بمقرّ حركة النهضة بتوزر إنّ تونس بدأت تنجح وهي تتقدّم ولا تتأخّر لكن هنالك صعوبات ورغم ذلك نحن بصدد الانتصار والرهان على الشباب في رفع التحدّي .
وأقرّ الهاروني بوجود أناس ضدّ الثورة وضدّ الديمقراطية والنجاح ويريدون إفشال هذه التجربة لكنهم لم ينجحوا ونحن بصدد الانتصار عليهم بخطى ثابتة وبلغنا نقطة اللاعودة أو هيمنة الأقليات ونحن متفائلون بأنّ تونس في اتجاه الديمقراطية والنهضة ستبقى قوّة استقرار وقّوّة توافق وتشارك في خدمة التونسيين والتنافس ينبغي أن يكون ديمقراطيا متحضّرا حول برامج تتعلق بالحياة اليومية والمباشرة للمواطنين لأنّ العمل البلدي والحكم المحلي هو حلّ مشاكل الناس و تحسين مستوى عيشهم ودعا الهاروني كلّ الأطراف إلى تقديم برامج وأفكار قال " نحن لنا الثقة بأنّ التونسيين يحسنون الاختيار ومن حقهم أن يختاروا من يمثلهم في الحكمين المركزي واللامركزي فنجاح هذا الاستحقاق سيساعدنا على رفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي ويساعد على تحقيق الاستقرار في بلادنا وعبّر عن ثقته في إسهام الشباب في البناء ورفع التحديات وقال هنالك 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات حزبه الذي يشجعهم على ترأس العمل البلدي فالبناء والمسؤولية أصعب من المعارضة الاحتجاج حسب قوله فالشاب من حقه أن يعارض ويحتجّ لكن نريده أن يساهم في البناء ورفع التحديات وعلى الأحزاب تشريكه في مواقع متقدمة في العمل البلدي والبرلماني والحكومة ليعطي طاقته ويستفيد من الأجيال السابقة .
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018