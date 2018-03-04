بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب

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04 مارس 2018
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: فيما يلي نتائج وترتيب بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد:
الجولة 2 اياب :
النتائج :
تسابق وتلاحق بين كوكبة الطليعة
النهوض الرياضي بالمزونة / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 0 – 1 )
تالة الرياضية / النحم الرياضي بالزهور تأجلت
الامل الرياضي بجدليان / نادي اولمبيك اولاد حفوز ( 3 – 0 )
النادي الرياضي بفوسانة / النادي الرياضي ببئر الحفي ( 0 - 0 )
الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( معفى )
الترتيب
1 – تالة الرياضية 22 ن ( - 1 )
2– الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 22 ن
3 – النجم الرياضي بالزهور 20 ن ( - 1 )
4 - نادي اولمبيك اولادحفوز 16 ن
5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 14 ن
6 - الامل الرياضي بجدليان 13 ن
7- الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن
8 - النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 2 ن
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: فيما يلي نتائج وترتيب بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد:
الجولة 2 اياب :
النتائج :
تسابق وتلاحق بين كوكبة الطليعة
النهوض الرياضي بالمزونة / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 0 – 1 )
تالة الرياضية / النحم الرياضي بالزهور تأجلت
الامل الرياضي بجدليان / نادي اولمبيك اولاد حفوز ( 3 – 0 )
النادي الرياضي بفوسانة / النادي الرياضي ببئر الحفي ( 0 - 0 )
الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( معفى )
الترتيب
1 – تالة الرياضية 22 ن ( - 1 )
2– الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 22 ن
3 – النجم الرياضي بالزهور 20 ن ( - 1 )
4 - نادي اولمبيك اولادحفوز 16 ن
5 – النادي الرياضي ببئر الحفي 14 ن
6 - الامل الرياضي بجدليان 13 ن
7- الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 7 ن
8 - النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 2 ن
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018