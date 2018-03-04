الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
الأولى
دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018 | 16:14

قال كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا مانويل حساسيان، إن إسرائيل لا تعد نظاما ديمقراطيا في العالم وإنما تشكل نظام فصل عنصري.

وأضاف مانويل حساسيان في كلمة له أمام مؤتمر نظمه مرصد الشرق الأوسط (ميدل إيست مونيتور)، في العاصمة البريطانية لندن السبت:" لا توجد ديمقراطية للمواطنين العرب في إسرائيل، وإنما الديمقراطية مخصصة لليهود فقط"، مشيرا إلى أن إسرائيل تعيش عزلة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التصدي لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، كما ناقش المؤتمرون تبعات قرار ترامب بشأن القدس.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أحمد الطيبي، أثناء المؤتمر، إن القدس واحدة من أهم عناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن ترامب "تبنى الخطاب الاحتلالي"، معتبرا أن الخطوات الأمريكية "لا تعد حلا لأزمات القدس وترسيم الحدود واللاجئين والسيادة".

وكان ترامب قد وقع في 6 ديسمبر2017 على قرار يعترف فيه بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل وأعلن أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في وقت لاحق، وفي 23 فبراير الماضي أفاد مسؤولان بالبيت الأبيض بأن عملية نقل السفارة إلى القدس ستتم في مايو القادم وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

تقرؤون أيضا
علاج الإسهال عند الرضع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب...
المزيد >>
عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.
المزيد >>
الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018 | 16:14

قال كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا مانويل حساسيان، إن إسرائيل لا تعد نظاما ديمقراطيا في العالم وإنما تشكل نظام فصل عنصري.

وأضاف مانويل حساسيان في كلمة له أمام مؤتمر نظمه مرصد الشرق الأوسط (ميدل إيست مونيتور)، في العاصمة البريطانية لندن السبت:" لا توجد ديمقراطية للمواطنين العرب في إسرائيل، وإنما الديمقراطية مخصصة لليهود فقط"، مشيرا إلى أن إسرائيل تعيش عزلة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التصدي لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، كما ناقش المؤتمرون تبعات قرار ترامب بشأن القدس.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أحمد الطيبي، أثناء المؤتمر، إن القدس واحدة من أهم عناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن ترامب "تبنى الخطاب الاحتلالي"، معتبرا أن الخطوات الأمريكية "لا تعد حلا لأزمات القدس وترسيم الحدود واللاجئين والسيادة".

وكان ترامب قد وقع في 6 ديسمبر2017 على قرار يعترف فيه بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل وأعلن أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في وقت لاحق، وفي 23 فبراير الماضي أفاد مسؤولان بالبيت الأبيض بأن عملية نقل السفارة إلى القدس ستتم في مايو القادم وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

تقرؤون أيضا
علاج الإسهال عند الرضع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب...
المزيد >>
عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.
المزيد >>
الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿