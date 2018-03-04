العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات

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القيروان- الشروق أون لاين - جمال الدين الذهبي: في إطار الشراكة بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، نظمت صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018، قافلة متعددة الإختصاصات و الأطراف إلى "مدرسة الذهيبات" من معتمدية العلا ولاية القيروان. تضمنت عيادات طبية متعددة الإختصاصات لفائدة التلاميذ و الأهالي، و تكريم الإطار التربوي بالجهة، و لقاء تنشيطي لفائدة تلاميذ المدرسة، إضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة من ألبسة، أغطية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات ومستلزمات مدرسية، تجهيزات مدرسية، و أدوية..
و قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية و الأسرة، عامر الجريدي، أن هذه القافلة تمثل رسالة حبّ وتقدير و التضامن بين الجهات بهدف تعبئة مواطنية ومؤسساتية من أجل أطفال تونس.
القيروان- الشروق أون لاين - جمال الدين الذهبي: في إطار الشراكة بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، نظمت صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018، قافلة متعددة الإختصاصات و الأطراف إلى "مدرسة الذهيبات" من معتمدية العلا ولاية القيروان. تضمنت عيادات طبية متعددة الإختصاصات لفائدة التلاميذ و الأهالي، و تكريم الإطار التربوي بالجهة، و لقاء تنشيطي لفائدة تلاميذ المدرسة، إضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة من ألبسة، أغطية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات ومستلزمات مدرسية، تجهيزات مدرسية، و أدوية..
و قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية و الأسرة، عامر الجريدي، أن هذه القافلة تمثل رسالة حبّ وتقدير و التضامن بين الجهات بهدف تعبئة مواطنية ومؤسساتية من أجل أطفال تونس.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018