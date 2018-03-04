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يوم الأحد 04 مارس 2018
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العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
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الأولى
العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018 | 15:41

القيروان- الشروق أون لاين - جمال الدين الذهبي: في إطار الشراكة بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، نظمت صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018، قافلة متعددة الإختصاصات و الأطراف إلى "مدرسة الذهيبات" من معتمدية العلا ولاية القيروان. تضمنت عيادات طبية متعددة الإختصاصات لفائدة التلاميذ و الأهالي، و تكريم الإطار التربوي بالجهة، و لقاء تنشيطي لفائدة تلاميذ المدرسة، إضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة من ألبسة، أغطية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات ومستلزمات مدرسية،  تجهيزات مدرسية، و أدوية..

و قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية و الأسرة، عامر الجريدي، أن هذه القافلة تمثل رسالة حبّ وتقدير و التضامن بين الجهات بهدف تعبئة مواطنية ومؤسساتية من أجل أطفال تونس.

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الأولى
العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018 | 15:41

القيروان- الشروق أون لاين - جمال الدين الذهبي: في إطار الشراكة بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، نظمت صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018، قافلة متعددة الإختصاصات و الأطراف إلى "مدرسة الذهيبات" من معتمدية العلا ولاية القيروان. تضمنت عيادات طبية متعددة الإختصاصات لفائدة التلاميذ و الأهالي، و تكريم الإطار التربوي بالجهة، و لقاء تنشيطي لفائدة تلاميذ المدرسة، إضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة من ألبسة، أغطية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات ومستلزمات مدرسية،  تجهيزات مدرسية، و أدوية..

و قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية و الأسرة، عامر الجريدي، أن هذه القافلة تمثل رسالة حبّ وتقدير و التضامن بين الجهات بهدف تعبئة مواطنية ومؤسساتية من أجل أطفال تونس.

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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.
المزيد >>
الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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