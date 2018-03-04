العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات

القيروان- الشروق أون لاين - جمال الدين الذهبي: في إطار الشراكة بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، نظمت صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018، قافلة متعددة الإختصاصات و الأطراف إلى "مدرسة الذهيبات" من معتمدية العلا ولاية القيروان. تضمنت عيادات طبية متعددة الإختصاصات لفائدة التلاميذ و الأهالي، و تكريم الإطار التربوي بالجهة، و لقاء تنشيطي لفائدة تلاميذ المدرسة، إضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة من ألبسة، أغطية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات ومستلزمات مدرسية، تجهيزات مدرسية، و أدوية..

و قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية و الأسرة، عامر الجريدي، أن هذه القافلة تمثل رسالة حبّ وتقدير و التضامن بين الجهات بهدف تعبئة مواطنية ومؤسساتية من أجل أطفال تونس.