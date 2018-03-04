الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة

قرّرت وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اعتماد مخطط صحي استعجالي في 5 ولايات تعاني من انتشار غير مسبوق لداءي الحصبة الألمانية والبوحمرون، حيث تم تضاعفت الإصابات من 295 إلى 600 حالة في ظرف أسبوع فقط.

وحسب ما نشرته جريدة «النهار» الجزائرية، فقد قررت الوزارة مواصلة حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، تحسبا لتسجيل حالات إصابات جديدة على مستوى كافة مراكز الصحة الجوارية، لاسيما وأن 5 ولايات ممثلة في الجلفة وورڤلة وتيارت وإليزي والوادي، تشهد انتشار واسعا للداءين اللذان تسببا في تسجيل أكثر من 10 وفيات في ظرف 3 أسابيع.