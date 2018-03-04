جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الأحد 4 مارس 2018 تسمك الجامعة بحجب الأعداد وبإضراب الأساتذة المقرر يوم الـ28 من مارس الجاري.

ووصف اليعقوبي رفض وزارة التربية التفاوض بالسابقة في تاريخ الصراع الاجتماعي ما بعد الثورة وفق تعبيره.