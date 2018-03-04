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يوم الأحد 04 مارس 2018
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علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
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السياسي
علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018 | 14:52

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

أكد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال اشرافة اليوم الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وارباك المشهد السياسي.

وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العربض انه لا لتهويل المسألة  وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.

العريضو تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.

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السياسي
علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018 | 14:52

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

أكد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال اشرافة اليوم الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وارباك المشهد السياسي.

وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العربض انه لا لتهويل المسألة  وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.

العريضو تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.

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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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