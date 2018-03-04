علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

أكد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال اشرافة اليوم الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وارباك المشهد السياسي.

وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العربض انه لا لتهويل المسألة وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.

العريضو تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.