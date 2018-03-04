علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية

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جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
أكد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال اشرافة اليوم الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وارباك المشهد السياسي.
وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العربض انه لا لتهويل المسألة وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.
العريضو تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
أكد علي العريض أمين عام مساعد لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق خلال اشرافة اليوم الأحد 04 مارس 2018 على الاستعدادات للانتخابات البلدية بولاية جندوبة ان هناك اطراف خارجية وداخلية تسعى للحيلولة دون الانتخابات البلدية وارباك المشهد السياسي.
وحول اليهودي المترشح في الانتخابات البلدية عن بلدية المنستير قال العربض انه لا لتهويل المسألة وعلى الجميع التعامل معها على أساس مواطن تونسي رغب في ممارسة حقه في المواطنة.
العريضو تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018