تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها

الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني:

انعقد اليوم الأحد بمدرسة شارع بورقيبة بتاجروين مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي تحت إشراف إبراهيم القاسمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف وبحضور توفيق الشابي الكاتب العام الجهوي للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالكاف وعضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى جانب عدد من الضيوف.المؤتمر عرف حضور عدد كبير من المربين وترشح 19 معلما لعضوية النقابة وقد أسفرت النتائج بعد العملية الانتخابية التي جرت في ظروف جيدة عن فوز كل من حسن الزغلامي والسحبي القاسمي والضاوي البوغانمي وكمال العمري والهاشمي البوغانمي وعادل السعيدي ومنى عياري.