نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة

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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة على الناخب على غرار رؤساء النيابات الخصوصية وأيمة المساجد والمديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية بما من شأنه أن يوفر أجواء تنافس نزيه ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
وأوضح اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحياد يفترض التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الإنحياز إلى أي قائمة مرشحة أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لأي طرف مذكرا بمقتضيات الفصل السادس من الدستور التونسي الذي ينص على أن" الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
كما لفت بفون إلى الفصول 15 و18و19 و103 من دستور الجمهورية الثانية التي تؤكد على الحياد عامة وعلى حياد الجيش والأمن الوطنيين والقضاء.
وبعد أن بين أن القانون الانتخابي يعتبر فرض حياد الادارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية من أهم مبادئ الحملة الانتخابية ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، قال عضو الهيئة أن السلطة ذات النظر مطالبة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد وعليها التدخل كلما تبين لها أن هناك مخالفة لهذا الواجب (الفصل 55 من القانون الانتخابي).
وذكر في هذا الاطار باصدار رئاسة الحكومة للمنشور عدد 27 المؤرخ في 5 اكتوبر 2017 الذي يؤكد على التزام الإدارة بالحياد ويشدد على ضرورة مساهمتها في توفير أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية.
وأفاد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برمجت تنظيم أيام دراسية في الغرض في 7 و8 و9 مارس الجاري بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جانب تنظيم ملتقى يوم الثلاثاء 6 مارس بالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
يذكر ان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم دعا أمس السبت الائمة المترشحين للانتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة وذلك في اطار خطة الوزارة لتحييد المساجد وابعادها عن التوظيف السياسي والحزبي استعدادا للانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018.
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة على الناخب على غرار رؤساء النيابات الخصوصية وأيمة المساجد والمديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية بما من شأنه أن يوفر أجواء تنافس نزيه ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
وأوضح اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحياد يفترض التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الإنحياز إلى أي قائمة مرشحة أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لأي طرف مذكرا بمقتضيات الفصل السادس من الدستور التونسي الذي ينص على أن" الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
كما لفت بفون إلى الفصول 15 و18و19 و103 من دستور الجمهورية الثانية التي تؤكد على الحياد عامة وعلى حياد الجيش والأمن الوطنيين والقضاء.
وبعد أن بين أن القانون الانتخابي يعتبر فرض حياد الادارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية من أهم مبادئ الحملة الانتخابية ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، قال عضو الهيئة أن السلطة ذات النظر مطالبة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد وعليها التدخل كلما تبين لها أن هناك مخالفة لهذا الواجب (الفصل 55 من القانون الانتخابي).
وذكر في هذا الاطار باصدار رئاسة الحكومة للمنشور عدد 27 المؤرخ في 5 اكتوبر 2017 الذي يؤكد على التزام الإدارة بالحياد ويشدد على ضرورة مساهمتها في توفير أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية.
وأفاد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برمجت تنظيم أيام دراسية في الغرض في 7 و8 و9 مارس الجاري بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جانب تنظيم ملتقى يوم الثلاثاء 6 مارس بالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
يذكر ان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم دعا أمس السبت الائمة المترشحين للانتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة وذلك في اطار خطة الوزارة لتحييد المساجد وابعادها عن التوظيف السياسي والحزبي استعدادا للانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018