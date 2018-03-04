نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة على الناخب على غرار رؤساء النيابات الخصوصية وأيمة المساجد والمديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية بما من شأنه أن يوفر أجواء تنافس نزيه ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.

وأوضح اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحياد يفترض التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الإنحياز إلى أي قائمة مرشحة أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لأي طرف مذكرا بمقتضيات الفصل السادس من الدستور التونسي الذي ينص على أن" الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

كما لفت بفون إلى الفصول 15 و18و19 و103 من دستور الجمهورية الثانية التي تؤكد على الحياد عامة وعلى حياد الجيش والأمن الوطنيين والقضاء.

وبعد أن بين أن القانون الانتخابي يعتبر فرض حياد الادارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية من أهم مبادئ الحملة الانتخابية ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، قال عضو الهيئة أن السلطة ذات النظر مطالبة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد وعليها التدخل كلما تبين لها أن هناك مخالفة لهذا الواجب (الفصل 55 من القانون الانتخابي).

وذكر في هذا الاطار باصدار رئاسة الحكومة للمنشور عدد 27 المؤرخ في 5 اكتوبر 2017 الذي يؤكد على التزام الإدارة بالحياد ويشدد على ضرورة مساهمتها في توفير أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية.

وأفاد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برمجت تنظيم أيام دراسية في الغرض في 7 و8 و9 مارس الجاري بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جانب تنظيم ملتقى يوم الثلاثاء 6 مارس بالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.

يذكر ان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم دعا أمس السبت الائمة المترشحين للانتخابات إلى التخلي مؤقتا عن مهامهم في الإمامة وذلك في اطار خطة الوزارة لتحييد المساجد وابعادها عن التوظيف السياسي والحزبي استعدادا للانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018.