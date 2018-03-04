منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين

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سجلت ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في صفوف تلامذة مدرستين ابتدائيتين بمعتمدتي البطان والجديدة من ولاية منوبة مما تطلب تدخلات عاجلة من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان السويسي مراسلة /وات/ بالجهة اليوم الأحد.
وقد تعهدت مصالح إدارة الطب المدرسي والجامعي بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فور الإعلام عن الحالات، طبيا بالتلميذات المصابات مع تفقد فضائهن الاسري والظروف الصحية التي يعشن فيها، حسب المتحدثة.
وأفادت السويسي أن الادارة الجهوية واصلت جهود تحسيس التلاميذ في الوسطين المدرسي والعائلي، التي باشرتها منذ بداية السنة، بضرورة المحافظة على نظافة أيديهم وأجسادهم للوقاية من خطر الإصابة بهذا الوباء، وذلك بالتوازي مع تحسيس الإطارات التربوية وعمال النظافة بضرورة الحرص على تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب والمجموعات الصحية بصفة منتظمة بالماء الصالح للاستهلاك وبالمحافظة على نظافتها.
ولفتت إلى أن فريقا صحيا يضم طبيبا مدرسيا ومختصا في حفظ الصحة وممرضا، يتابع بصفة دورية وضعية المدارس وخاصة نظافة المركبات الصحية ويقوم برفع تقرير في الغرض إلى الادارة الجهوية للصحة التي تتولى إعلام مصالح المندوبية الجهوية للتربية والولاية عن أية إخلالات تتطلب الرفع في الاطار.
وشددت السويسي في الاطار على ضرورة تعهد المركبات الصحية بالمؤسسات التربوية من مداس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية وغيرها بالنظافة الدورية مع مضاعفة اهتمام العائلات بصحة ابنائهم مؤكدة ارتباط هذا المرض الفيروسي أساسا بعدم احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة غسل اليدين مما يتسبب في انتقال العدوى عن طريق اللمس بشكل سريع.
سجلت ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في صفوف تلامذة مدرستين ابتدائيتين بمعتمدتي البطان والجديدة من ولاية منوبة مما تطلب تدخلات عاجلة من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان السويسي مراسلة /وات/ بالجهة اليوم الأحد.
وقد تعهدت مصالح إدارة الطب المدرسي والجامعي بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فور الإعلام عن الحالات، طبيا بالتلميذات المصابات مع تفقد فضائهن الاسري والظروف الصحية التي يعشن فيها، حسب المتحدثة.
وأفادت السويسي أن الادارة الجهوية واصلت جهود تحسيس التلاميذ في الوسطين المدرسي والعائلي، التي باشرتها منذ بداية السنة، بضرورة المحافظة على نظافة أيديهم وأجسادهم للوقاية من خطر الإصابة بهذا الوباء، وذلك بالتوازي مع تحسيس الإطارات التربوية وعمال النظافة بضرورة الحرص على تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب والمجموعات الصحية بصفة منتظمة بالماء الصالح للاستهلاك وبالمحافظة على نظافتها.
ولفتت إلى أن فريقا صحيا يضم طبيبا مدرسيا ومختصا في حفظ الصحة وممرضا، يتابع بصفة دورية وضعية المدارس وخاصة نظافة المركبات الصحية ويقوم برفع تقرير في الغرض إلى الادارة الجهوية للصحة التي تتولى إعلام مصالح المندوبية الجهوية للتربية والولاية عن أية إخلالات تتطلب الرفع في الاطار.
وشددت السويسي في الاطار على ضرورة تعهد المركبات الصحية بالمؤسسات التربوية من مداس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية وغيرها بالنظافة الدورية مع مضاعفة اهتمام العائلات بصحة ابنائهم مؤكدة ارتباط هذا المرض الفيروسي أساسا بعدم احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة غسل اليدين مما يتسبب في انتقال العدوى عن طريق اللمس بشكل سريع.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018