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يوم الأحد 04 مارس 2018
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منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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الأولى
منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018 | 14:15

سجلت ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في صفوف تلامذة مدرستين ابتدائيتين بمعتمدتي البطان والجديدة من ولاية منوبة مما تطلب تدخلات عاجلة من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان السويسي مراسلة /وات/ بالجهة اليوم الأحد.

وقد تعهدت مصالح إدارة الطب المدرسي والجامعي بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فور الإعلام عن الحالات، طبيا بالتلميذات المصابات مع تفقد فضائهن الاسري والظروف الصحية التي يعشن فيها، حسب المتحدثة.

وأفادت السويسي أن الادارة الجهوية واصلت جهود تحسيس التلاميذ في الوسطين المدرسي والعائلي، التي باشرتها منذ بداية السنة، بضرورة المحافظة على نظافة أيديهم وأجسادهم للوقاية من خطر الإصابة بهذا الوباء، وذلك بالتوازي مع تحسيس الإطارات التربوية وعمال النظافة بضرورة الحرص على تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب والمجموعات الصحية بصفة منتظمة بالماء الصالح للاستهلاك وبالمحافظة على نظافتها.

ولفتت إلى أن فريقا صحيا يضم طبيبا مدرسيا ومختصا في حفظ الصحة وممرضا، يتابع بصفة دورية وضعية المدارس وخاصة نظافة المركبات الصحية ويقوم برفع تقرير في الغرض إلى الادارة الجهوية للصحة التي تتولى إعلام مصالح المندوبية الجهوية للتربية والولاية عن أية إخلالات تتطلب الرفع في الاطار.

وشددت السويسي في الاطار على ضرورة تعهد المركبات الصحية بالمؤسسات التربوية من مداس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية وغيرها بالنظافة الدورية مع مضاعفة اهتمام العائلات بصحة ابنائهم مؤكدة ارتباط هذا المرض الفيروسي أساسا بعدم احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة غسل اليدين مما يتسبب في انتقال العدوى عن طريق اللمس بشكل سريع.

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الأولى
منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018 | 14:15

سجلت ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" في صفوف تلامذة مدرستين ابتدائيتين بمعتمدتي البطان والجديدة من ولاية منوبة مما تطلب تدخلات عاجلة من الادارة الجهوية للصحة بمنوبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان السويسي مراسلة /وات/ بالجهة اليوم الأحد.

وقد تعهدت مصالح إدارة الطب المدرسي والجامعي بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فور الإعلام عن الحالات، طبيا بالتلميذات المصابات مع تفقد فضائهن الاسري والظروف الصحية التي يعشن فيها، حسب المتحدثة.

وأفادت السويسي أن الادارة الجهوية واصلت جهود تحسيس التلاميذ في الوسطين المدرسي والعائلي، التي باشرتها منذ بداية السنة، بضرورة المحافظة على نظافة أيديهم وأجسادهم للوقاية من خطر الإصابة بهذا الوباء، وذلك بالتوازي مع تحسيس الإطارات التربوية وعمال النظافة بضرورة الحرص على تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب والمجموعات الصحية بصفة منتظمة بالماء الصالح للاستهلاك وبالمحافظة على نظافتها.

ولفتت إلى أن فريقا صحيا يضم طبيبا مدرسيا ومختصا في حفظ الصحة وممرضا، يتابع بصفة دورية وضعية المدارس وخاصة نظافة المركبات الصحية ويقوم برفع تقرير في الغرض إلى الادارة الجهوية للصحة التي تتولى إعلام مصالح المندوبية الجهوية للتربية والولاية عن أية إخلالات تتطلب الرفع في الاطار.

وشددت السويسي في الاطار على ضرورة تعهد المركبات الصحية بالمؤسسات التربوية من مداس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية وغيرها بالنظافة الدورية مع مضاعفة اهتمام العائلات بصحة ابنائهم مؤكدة ارتباط هذا المرض الفيروسي أساسا بعدم احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة غسل اليدين مما يتسبب في انتقال العدوى عن طريق اللمس بشكل سريع.

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
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