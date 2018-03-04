الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة ‎

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان

تمكنت ليلة أمس دورية مشتركة شاركت فيها فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل بالتعاون والاشتراك مع فرقة أمن الملاهي بالحمامات الشمالية، من إلقاء القبض على خمسة انفار محل تتبع وتفتيش لدى العدالة بسبب تورطهم في جرائم مختلفة كما تم القبض على شخصين اخرين بحوزتهما أقراص مخدرة وفق ما أكده مصدر امني بالجهة لموقع الشروق اون لاين.