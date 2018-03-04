بنزرت: حريق يأتي على شاحنة محملة بأكثر من 100 "بالة قرط"

بنزرت- مكتب الشروق اون لاين- أيمن المحفوظي

تمكنت وحدات الحماية المدنية صباح يوم الأحد 4 مارس الجاري من إخماد حريق كان قد جد في شاحنة متوسطة الحجم محملة بحوالي 110 وحدة أعلاف مجففة "قرط" على مستوى الطريق الرابطة بين منطقتي جالطة المنجم والغريفة في منطقة الجميعات التابعة لمعتمدية غزالة.

هذا وقد خلف الحريق أضرار مادية جسيمة حيث إحترقت الشاحنة وكل حمولتها دون تسجيل أضرار بشرية وبقيت أسبابه مجهولة.