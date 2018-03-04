بطولة ايطاليا: تأجيل مقابلات اليوم الاحد بعد وفاة قائد فيورنتينا استوري

اعلنت رابطة الدوري الايطالي في بيان عبر تويتر إنها قررت تأجيل جميع مباريات الدوري الايطالي المقررة اليوم الأحد بسبب وفاة أستوري قائد نادي فيورنتينا. وكان نادي فيورنتينا المنافس في الدوري الايطالي لكرة القدم اعلن إن قائده دافيدي أستوري توفي أثر تعرضه لمرض مفاجيء صباح اليوم الأحد عن 31 عاما.

وأضاف النادي في بيان "ببالغ الحزن يعلن فيورنتينا أن قائده دافيدي أستوري توفي متأثرا بمرض مفاجيء". وجاء في البيان أيضا "وبسبب حساسية هذا الوضع المأساوي وفوق كل شيء احتراما لأسرته فإننا نناشد الجميع مراعاة حساسية الموقف".

وقالت وسائل إعلام ايطالية إن استوري الذي خاض نحو عشر مباريات دولية مع منتخب ايطاليا عثر عليه ميتا في غرفة بأحد الفنادق.

وكان أستوري انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في أوت 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم. وقبل ذلك أمضى ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.