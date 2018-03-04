تطاوين: عدد من معتصمي الكامور يدخلون في اضراب جوع وحشي‎

الشروق اون لاين - يثرب مشيري

دخل عدد من معتصمي الكامور المخيمين لليوم الرابع على التوالي امام مقر ولاية تطاوين في اضراب جوع وحشي تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالبهم خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية.

وفي تصريح لـ"الشروق اون لاين"،طالب جميع المعتصمين بالتحرك السريع للحكومة من اجل تطبيق بنود اتفاق الكامور التي بقيت حبرا على ورق منذ 16 جوان 2017 وابرزها انتداب 1500 شخص بالشركات العاملة بصحراء الجهة والتعجيل في عملية الانتدابات في شركة البيئة والبستنة قسطي 2017 و2018، اضافة الى صرف ميزانية صندوق التنمية والاستثمار المقدرة قيمته ب80 مليون دينار.

وهدد، المعتصمون، في ذات السياق، بالتصعيد في حال مواصلة الحكومة لسياسة المماطلة والتسويف، محذرين من انتقال عدوى الاحتجاجات الى كامل مناطق تطاوين.