بوحجلة: قافلة صحية تضم 30 طبيب مختص في مدرسة ذراع مريرة

القيروان - مكتب الشروق اون لاين - أيمن المحرزي

نظم مكتب جوهرة سوسة للهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مستشفى بوحجلة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان قافلة صحية مجانية متعددة الإختصاصات (أمراض القلب والشرايين، طب العيون، الطب الباطني، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، طب الاطفال، أمراض ضغط الدم والسكري، طب عام....) يوم الأحد 04 مارس 2018 بالمدرسة الابتدائية ذراع المريرة بعمادة الفتح. وقد شهدت إقبالا كبيرا من كامل الشرائح العمرية من المنطقة والجهات المجاورة وأكد الدكتور أنيس مزابي منسق القافلة أنها حققت أهدافها من خلال الإقبال المكثف للمرضى مضيفا أن أكثر من 30 طبيبا مختصا و30 تقنيا تنقلوا للجهة محملين بكمية من الأدوية. وستتم إحالة الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة إلى المستشفى الجامعي بسوسة كما ستكون القافلة القادمة في بئر الحفي.