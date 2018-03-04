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يوم الأحد 04 مارس 2018
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بوحجلة: قافلة صحية تضم 30 طبيب مختص في مدرسة ذراع مريرة
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
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الأولى
بوحجلة: قافلة صحية تضم 30 طبيب مختص في مدرسة ذراع مريرة
04 مارس 2018 | 13:21

القيروان - مكتب الشروق اون لاين - أيمن المحرزي

نظم مكتب جوهرة سوسة للهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مستشفى بوحجلة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان قافلة صحية مجانية متعددة الإختصاصات (أمراض القلب والشرايين، طب العيون، الطب الباطني، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، طب الاطفال، أمراض ضغط الدم والسكري، طب عام....)  يوم الأحد 04 مارس 2018 بالمدرسة الابتدائية ذراع المريرة بعمادة  الفتح. وقد شهدت إقبالا كبيرا من كامل الشرائح العمرية من المنطقة والجهات المجاورة وأكد الدكتور أنيس مزابي منسق القافلة أنها حققت أهدافها من خلال الإقبال المكثف للمرضى مضيفا  أن أكثر من 30 طبيبا مختصا و30 تقنيا تنقلوا للجهة محملين بكمية من الأدوية. وستتم إحالة الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة إلى المستشفى الجامعي بسوسة  كما ستكون القافلة القادمة في بئر الحفي.

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الأولى
بوحجلة: قافلة صحية تضم 30 طبيب مختص في مدرسة ذراع مريرة
04 مارس 2018 | 13:21

القيروان - مكتب الشروق اون لاين - أيمن المحرزي

نظم مكتب جوهرة سوسة للهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مستشفى بوحجلة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان قافلة صحية مجانية متعددة الإختصاصات (أمراض القلب والشرايين، طب العيون، الطب الباطني، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، طب الاطفال، أمراض ضغط الدم والسكري، طب عام....)  يوم الأحد 04 مارس 2018 بالمدرسة الابتدائية ذراع المريرة بعمادة  الفتح. وقد شهدت إقبالا كبيرا من كامل الشرائح العمرية من المنطقة والجهات المجاورة وأكد الدكتور أنيس مزابي منسق القافلة أنها حققت أهدافها من خلال الإقبال المكثف للمرضى مضيفا  أن أكثر من 30 طبيبا مختصا و30 تقنيا تنقلوا للجهة محملين بكمية من الأدوية. وستتم إحالة الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة إلى المستشفى الجامعي بسوسة  كما ستكون القافلة القادمة في بئر الحفي.

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عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.
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الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
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