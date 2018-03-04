مصر.. الفيديو الذي تسبب في احتجاز خيري رمضان

قررت النيابة المصرية، احتجاز الإعلامي البارز، خيري رمضان الذي يقدم برنامج التوك شو الرئيسي بالتلفزيون الرسمي بالبلاد، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في اتهامات بـنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمر المستشار سمير حسن، ليلة السبت/الأحد بحجز الإعلامي رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع الداخلية).

وأسندت النيابة في التحقيقات إلى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها والعاملين بها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته.

ووفق القانون يعرض الإعلامي مرة أخرى على النيابة لاتخاذ قرار بشأنه سواء إطلاق السراح بكفالة أو حبسه على ذمة التحقيقات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية (لم تسمها) أن رمضان، نفى خلال التحقيقات التي أجريت بالنيابة السبت، الاتهامات الموجهة له، مؤكداً أنها غير صحيحة وأن حديثه كان في إطار الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة.

ووفق تقارير محلية، بثَّ رمضان، في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون الرسمي، مؤخراً، رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من صعوبات الحياة، وأثارت هذه الرسالة استياء عناصر شرطية، مما دفع الداخلية للتقدم ببلاغ ضد رمضان.