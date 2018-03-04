مصر.. الفيديو الذي تسبب في احتجاز خيري رمضان

-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
قررت النيابة المصرية، احتجاز الإعلامي البارز، خيري رمضان الذي يقدم برنامج التوك شو الرئيسي بالتلفزيون الرسمي بالبلاد، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في اتهامات بـنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمر المستشار سمير حسن، ليلة السبت/الأحد بحجز الإعلامي رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع الداخلية).
وأسندت النيابة في التحقيقات إلى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها والعاملين بها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته.
ووفق القانون يعرض الإعلامي مرة أخرى على النيابة لاتخاذ قرار بشأنه سواء إطلاق السراح بكفالة أو حبسه على ذمة التحقيقات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية (لم تسمها) أن رمضان، نفى خلال التحقيقات التي أجريت بالنيابة السبت، الاتهامات الموجهة له، مؤكداً أنها غير صحيحة وأن حديثه كان في إطار الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة.
ووفق تقارير محلية، بثَّ رمضان، في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون الرسمي، مؤخراً، رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من صعوبات الحياة، وأثارت هذه الرسالة استياء عناصر شرطية، مما دفع الداخلية للتقدم ببلاغ ضد رمضان.
قررت النيابة المصرية، احتجاز الإعلامي البارز، خيري رمضان الذي يقدم برنامج التوك شو الرئيسي بالتلفزيون الرسمي بالبلاد، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في اتهامات بـنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمر المستشار سمير حسن، ليلة السبت/الأحد بحجز الإعلامي رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع الداخلية).
وأسندت النيابة في التحقيقات إلى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها والعاملين بها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته.
ووفق القانون يعرض الإعلامي مرة أخرى على النيابة لاتخاذ قرار بشأنه سواء إطلاق السراح بكفالة أو حبسه على ذمة التحقيقات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية (لم تسمها) أن رمضان، نفى خلال التحقيقات التي أجريت بالنيابة السبت، الاتهامات الموجهة له، مؤكداً أنها غير صحيحة وأن حديثه كان في إطار الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة.
ووفق تقارير محلية، بثَّ رمضان، في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون الرسمي، مؤخراً، رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من صعوبات الحياة، وأثارت هذه الرسالة استياء عناصر شرطية، مما دفع الداخلية للتقدم ببلاغ ضد رمضان.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018