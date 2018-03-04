تونس تختار التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار

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أوضح المحكم الدولي نائب رئيس المجلس الدولي للتحكيم و فضّ النزاعات البشير سعيد أن تونس "بوابة البحر الابيض المتوسط " اختارت في هذا الظرف السياسي والاقتصادي الراهن، التحكيم مرجعا وملاذا للمستثمرين ولسائر الوافدين عليها بهدف فض النزاعات المحتملة وفق مجلة الاستثمار الجديدة.
وأفاد البشير سعيد اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المجلس الدولي للتحكيم ينظم من 14 الى 18 مارس الجاري بالقيروان الدورة الاولى للتحكيم الدولي "دورة توحيدة بالشيخ" (أول طبيبة تونسية) تكريما للمرأة التونسية " عنوان الحداثة والتقدم في مختلف المجالات بما في ذلك التحكيم"
وقال أن هذا النشاط الذي يعد الاول للمجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات المحدث في تونس يوم 28 فيفري 2018 ويضم 11 عضوا من بينهم قضاة وحقوقيون واساتذة جامعيون في القانون والاقتصاد وعدد من خريجي الجامعة الامريكية للاعمال المختصين في التحكيم الدولي. وشدد على أن المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات هو هيكل تونسي محض من ابرز روافده المدرسة الامريكية بشمال افريقيا ومنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي.
يذكر أن تونس انضمت إلى ثلاث اتفاقيات دولية قامت بصياغتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وهي: الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية (نيويورك، 1958)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل البحري للسلع (هامبورغ، 1978)، واتفاقية الأمم المتحدة حول الضمانات المستقلة وكتب الاعتماد (نيويورك، 1995).
كما قامت تونس بالاستئناس بالقانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي (1985) عند إعداد القانون التونسي في هذا المجال.
وقد تم انتخاب تونس من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عضوية اللجنة في مناسبتين الأولى للفترة 1968-1974 والثانية للفترة 1997-2003.
أوضح المحكم الدولي نائب رئيس المجلس الدولي للتحكيم و فضّ النزاعات البشير سعيد أن تونس "بوابة البحر الابيض المتوسط " اختارت في هذا الظرف السياسي والاقتصادي الراهن، التحكيم مرجعا وملاذا للمستثمرين ولسائر الوافدين عليها بهدف فض النزاعات المحتملة وفق مجلة الاستثمار الجديدة.
وأفاد البشير سعيد اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المجلس الدولي للتحكيم ينظم من 14 الى 18 مارس الجاري بالقيروان الدورة الاولى للتحكيم الدولي "دورة توحيدة بالشيخ" (أول طبيبة تونسية) تكريما للمرأة التونسية " عنوان الحداثة والتقدم في مختلف المجالات بما في ذلك التحكيم"
وقال أن هذا النشاط الذي يعد الاول للمجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات المحدث في تونس يوم 28 فيفري 2018 ويضم 11 عضوا من بينهم قضاة وحقوقيون واساتذة جامعيون في القانون والاقتصاد وعدد من خريجي الجامعة الامريكية للاعمال المختصين في التحكيم الدولي. وشدد على أن المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات هو هيكل تونسي محض من ابرز روافده المدرسة الامريكية بشمال افريقيا ومنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي.
يذكر أن تونس انضمت إلى ثلاث اتفاقيات دولية قامت بصياغتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وهي: الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية (نيويورك، 1958)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل البحري للسلع (هامبورغ، 1978)، واتفاقية الأمم المتحدة حول الضمانات المستقلة وكتب الاعتماد (نيويورك، 1995).
كما قامت تونس بالاستئناس بالقانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي (1985) عند إعداد القانون التونسي في هذا المجال.
وقد تم انتخاب تونس من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عضوية اللجنة في مناسبتين الأولى للفترة 1968-1974 والثانية للفترة 1997-2003.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018