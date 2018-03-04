المظيلة: تواصل انقطاع الماء بعدة احياء لليوم الثاني على التوالي

مكتب قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك الزعلاني

يتواصل انقطاع الماء بعدة احياء بمدينةالمظيلة لليوم الثاني على التوالي حيث شهدت عمادة البرج والحي الغربي يوم امس انقطاع الماء دون سابق اعلام على حد تعبير عدد من الاهالي كما تم هذا اليوم تسجيل انقطاع الماء بكل من الحي المركزي والحي الغربي والحي الجديد رغم انعقاد عديد الجلسات مع المسؤولين بالصوناد بالجهة من اجل تجاوز هذا الاشكال الذي ارق الاهالي الذين يطالبون من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لايجاد حل نهائي لهذه المعضلة.