صفاقس: إحباط عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 34 شخصا

تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس يوم 03 مارس 2018 من إحباط عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا وألقت القبض بعرض سواحل العامرة ولاية صفاقس على 34 مجتازا أعمارهم تتراوح بين 21 و38 سنة قاطنين بولايات: "صفاقس، المهدية، نابل وتونس" من بينهم مجرم خطير مفتش عنه وصادر في شانه 11 منشور تفتيش، كانوا على متن مركب بعرض البحر.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لمواصلة التحريات معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.