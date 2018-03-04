نابل: تفكيك عصابة مختصة في تنظيم الهجرة السرية والتحيل‎

مكتب نابل - الشروق أون لاين - سناء بنساسي

تمكن أعوان الحرس البحري ببني خيار التابعة للمنطقة البحرية بنابل، من تفكيك عصابة مختصة في تنظيم الهجرة السرية والتحيل حيث قامت في مرحلة أولى بإيهام 5 أشخاص أصيلي سيدي بوزيد بتنظيم هجرة سرية لهم وأخذوا منهم مبلغا ماليا قدره 20 ألف دينار وتم إيقافهم وهم ينتظرون قدوم المنظمين على شاطىء بني خيار. هذا، وقد قامت هذه العصابة بالتحيل في مرحلة ثانية على 6 أشخاص آخرين أصيلي الكاف مقابل 7 آلاف دينار.

وتم كشف أطراف هذه العصابة المتكونة من 4أشخاص أصيلي مدينة قربة،وتم إيقاف منظم العملية ومساعده وإصدار بطاقات تفتيش في شأن باقي أطراف العصابة وفق ما أكده مصدر أمني للشروق اون لاين.