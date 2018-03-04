إصابة شرطي وجنديين إسرائيليين بحادثة دهس في عكا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، إطلاقها النار على سائق فلسطيني دهس شرطيا وجنديين إسرائيليين في مدينة عكا شمالي إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية أن السائق أصيب بجروح خطيرة، وأن بقية المصابين في الحادث جروحهم طفيفة.

وأشارت إلى أن السائق دهس جنديا من قوات حرس الحدود بالقرب من السوق، ثم واصل سيره باتجاه محطة القطارات في المدينة ودهس جنديين، قبل أن يطلق عناصر الأمن النار عليه ويصيبوه بجروح بالغة.

روسيا اليوم