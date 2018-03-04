سوسة: القبض على منحرف خطير محل 07 مناشير تفتيش
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
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15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
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14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
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14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
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14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
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14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
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سوسة: القبض على منحرف خطير محل 07 مناشير تفتيش
تسنى للأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بسوسة يوم 03 مارس 2018 من القبض على منحرف خطير بعد نصب كمين محكم له، وبالتحري معه تبين أنه محل 07 مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة أغلبها من أجل السرقة والسلب.
بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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سوسة: القبض على منحرف خطير محل 07 مناشير تفتيش
تسنى للأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بسوسة يوم 03 مارس 2018 من القبض على منحرف خطير بعد نصب كمين محكم له، وبالتحري معه تبين أنه محل 07 مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة أغلبها من أجل السرقة والسلب.
بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
علاج الإسهال عند الرضع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
يمثل اسهال الرضع مشكلة حقيقية لكل ام نظرا لضعف البنية الجسدية للرضيع و صعوبة التعامل معه لكن ما هي اهم اسباب...المزيد >>
عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.المزيد >>
الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...المزيد >>
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018
خالد الحدّادتحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...المزيد >>
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