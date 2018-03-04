سوسة: القبض على منحرف خطير محل 07 مناشير تفتيش

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تسنى للأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بسوسة يوم 03 مارس 2018 من القبض على منحرف خطير بعد نصب كمين محكم له، وبالتحري معه تبين أنه محل 07 مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة أغلبها من أجل السرقة والسلب.

بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.