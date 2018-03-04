جندوبة: ورشة عمل حول الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة بتونس‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - السروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

نظم اليوم الاحد 04 مارس 2018 منتدى تونس للمجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان "الاستشارات الجهوية لمنتدى تونس للمجتمع المدني الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة في تونس".

وقد أكد محسن دبوسي رئيس جمعية نماء فرنانة انه يتعين مراجعة الاطار القانوني للجمعيات بما يحافظ على المكاسب ويطورها بما يجعل الجمعيات شريكا في التنمية واضاف الدبوسي بأنه للمجتمع المدني دور في التنمية المستدامة من خلال تثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها.