الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: ورشة عمل حول الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة بتونس‎
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
الوطنية
جندوبة: ورشة عمل حول الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة بتونس‎
04 مارس 2018 | 11:12

جندوبة - السروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

 نظم اليوم الاحد 04 مارس 2018 منتدى تونس للمجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان "الاستشارات الجهوية لمنتدى تونس للمجتمع المدني الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة في تونس".

وقد أكد محسن دبوسي رئيس جمعية نماء فرنانة انه يتعين مراجعة الاطار القانوني للجمعيات بما يحافظ على المكاسب ويطورها بما يجعل الجمعيات شريكا في التنمية واضاف الدبوسي بأنه للمجتمع المدني دور في التنمية المستدامة من خلال تثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها.

تقرؤون أيضا
المرأة في الحياة السياسية.. حاضرة في التشريع... غائبة عن مواقع القرار
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
كيف هو واقع المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار بعد مضي اكثر من 60 سنة عن تجربة التحديث في تونس ؟...
المزيد >>
مديرة مركز «كوثر» .. العقلية الذكورية هي العائق الحقيقي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قالت اعتدال المجبري مديرة مركز التدريب...
المزيد >>
مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة...
المزيد >>
يمينة الزغلامي .... مطلوب من الأحزاب مراجعة قوانينها
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قالت النائبة يمينة الزغلامي والقيادية في حركة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
جندوبة: ورشة عمل حول الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة بتونس‎
04 مارس 2018 | 11:12

جندوبة - السروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

 نظم اليوم الاحد 04 مارس 2018 منتدى تونس للمجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان "الاستشارات الجهوية لمنتدى تونس للمجتمع المدني الاطار التشريعي للجمعيات والتنمية المستدامة في تونس".

وقد أكد محسن دبوسي رئيس جمعية نماء فرنانة انه يتعين مراجعة الاطار القانوني للجمعيات بما يحافظ على المكاسب ويطورها بما يجعل الجمعيات شريكا في التنمية واضاف الدبوسي بأنه للمجتمع المدني دور في التنمية المستدامة من خلال تثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها.

تقرؤون أيضا
المرأة في الحياة السياسية.. حاضرة في التشريع... غائبة عن مواقع القرار
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
كيف هو واقع المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار بعد مضي اكثر من 60 سنة عن تجربة التحديث في تونس ؟...
المزيد >>
مديرة مركز «كوثر» .. العقلية الذكورية هي العائق الحقيقي
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قالت اعتدال المجبري مديرة مركز التدريب...
المزيد >>
مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان... في انتظار المرور إلى تغيير الواقع
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال رامي الصالحي مدير مكتب المغرب العربي للشبكة...
المزيد >>
يمينة الزغلامي .... مطلوب من الأحزاب مراجعة قوانينها
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
قالت النائبة يمينة الزغلامي والقيادية في حركة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي(صور)
﻿