تطاوين: عمال شركة الـ"سي ج ج" يواصلون اضرابهم المفتوح‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

يواصل لليوم الثاني على التوالي حوالي 300 عامل شركة "السي ج ج" المنتصبة بصحراء تطاوين اضرابهم عن العمل احتجاجا على ظروفهم المادية خاصة تلك المتعلقة بتدني الاجور.

وفي تصريح ل"الشروق اونلاين"، اكد العمال على مواصلة اضرابهم، مهددين بالتصعيد في صورة عدم تحرك الشركة وتفاعلها الايجابي مع مطالبهم.

وللتذكير، فقد انطلقت التحركات الاحتجاجية لهؤلاء العمال، منذ مساء الجمعة، بعد ان عمدوا الى مقاطعة الوجبات الغذائية المقدمة لهم.