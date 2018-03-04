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يوم الأحد 04 مارس 2018
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ميسي لرئيس برشلونة: لن أستمر طويلا.. يجب أن تغير طريقتك
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الأولى
ميسي لرئيس برشلونة: لن أستمر طويلا.. يجب أن تغير طريقتك
04 مارس 2018 | 10:38

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني استياءه من طريقة رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بتوقيع الصفقات التي لم تقدم الفائدة للنادي الكتالوني، مؤكداً أن النادي سيعاني إذا غادر الهداف الكبير أسواره.

وشهدت فترة الرئيس الحالي لبرشلونة وصول عدد كبير من اللاعبين إلى الفريق، وفي المقابل ظهور عدد لا يكاد يذكر من لاعبي الأكاديمية الشهيرة "لا ماسيا" التي أنتجت ميسي وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وإنييستا من القائمة الحالية.

وتعاقد برشلونة هذا الموسم مع 5 لاعبين وهم عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو وباولينيو وكوتينيو وييري مينا، لكنهم لم يضعوا بصمة واضحة حتى الآن، وبقي الفريق معتمداً على ذات العناصر التي كان يشارك بها الموسم الماضي.

وطرح الوضع الحالي لبرشلونة أسئلة كثيرة لدى اللاعبين الكبار ومدربهم حول قدرة الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو على إبرام صفقات من شأنها رفع مستوى الفريق، مؤكدين أن الرئيس الحالي جلب 4 صفقات جيدة فقط طوال مسيرته، وهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيغن وصامويل أومتيتي.

وتعاقد بارتوميو مع عدد كبير من اللاعبين منذ توليه رئاسة برشلونة مطلع 2014 وهم جيرمي ماثيو ودوغلاس وتوماس فيرمايلين وأردا توران وأليكس فيدال وأندريه غوميش وباكو الكاسير ولوكاس دينيه.

ويرى ليونيل ميسي أبرز من أنتجت أكاديمية برشلونة أن الفريق الأول لم يعد يمنح شباب "لاماسيا" فرصة الظهور، ما دعا أغلبهم إلى الرحيل لأندية أخرى، ومقابل ذلك لم يستطع برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد.

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الأولى
ميسي لرئيس برشلونة: لن أستمر طويلا.. يجب أن تغير طريقتك
04 مارس 2018 | 10:38

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني استياءه من طريقة رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بتوقيع الصفقات التي لم تقدم الفائدة للنادي الكتالوني، مؤكداً أن النادي سيعاني إذا غادر الهداف الكبير أسواره.

وشهدت فترة الرئيس الحالي لبرشلونة وصول عدد كبير من اللاعبين إلى الفريق، وفي المقابل ظهور عدد لا يكاد يذكر من لاعبي الأكاديمية الشهيرة "لا ماسيا" التي أنتجت ميسي وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وإنييستا من القائمة الحالية.

وتعاقد برشلونة هذا الموسم مع 5 لاعبين وهم عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو وباولينيو وكوتينيو وييري مينا، لكنهم لم يضعوا بصمة واضحة حتى الآن، وبقي الفريق معتمداً على ذات العناصر التي كان يشارك بها الموسم الماضي.

وطرح الوضع الحالي لبرشلونة أسئلة كثيرة لدى اللاعبين الكبار ومدربهم حول قدرة الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو على إبرام صفقات من شأنها رفع مستوى الفريق، مؤكدين أن الرئيس الحالي جلب 4 صفقات جيدة فقط طوال مسيرته، وهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيغن وصامويل أومتيتي.

وتعاقد بارتوميو مع عدد كبير من اللاعبين منذ توليه رئاسة برشلونة مطلع 2014 وهم جيرمي ماثيو ودوغلاس وتوماس فيرمايلين وأردا توران وأليكس فيدال وأندريه غوميش وباكو الكاسير ولوكاس دينيه.

ويرى ليونيل ميسي أبرز من أنتجت أكاديمية برشلونة أن الفريق الأول لم يعد يمنح شباب "لاماسيا" فرصة الظهور، ما دعا أغلبهم إلى الرحيل لأندية أخرى، ومقابل ذلك لم يستطع برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد.

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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
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