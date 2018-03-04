ميسي لرئيس برشلونة: لن أستمر طويلا.. يجب أن تغير طريقتك

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أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني استياءه من طريقة رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بتوقيع الصفقات التي لم تقدم الفائدة للنادي الكتالوني، مؤكداً أن النادي سيعاني إذا غادر الهداف الكبير أسواره.
وشهدت فترة الرئيس الحالي لبرشلونة وصول عدد كبير من اللاعبين إلى الفريق، وفي المقابل ظهور عدد لا يكاد يذكر من لاعبي الأكاديمية الشهيرة "لا ماسيا" التي أنتجت ميسي وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وإنييستا من القائمة الحالية.
وتعاقد برشلونة هذا الموسم مع 5 لاعبين وهم عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو وباولينيو وكوتينيو وييري مينا، لكنهم لم يضعوا بصمة واضحة حتى الآن، وبقي الفريق معتمداً على ذات العناصر التي كان يشارك بها الموسم الماضي.
وطرح الوضع الحالي لبرشلونة أسئلة كثيرة لدى اللاعبين الكبار ومدربهم حول قدرة الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو على إبرام صفقات من شأنها رفع مستوى الفريق، مؤكدين أن الرئيس الحالي جلب 4 صفقات جيدة فقط طوال مسيرته، وهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيغن وصامويل أومتيتي.
وتعاقد بارتوميو مع عدد كبير من اللاعبين منذ توليه رئاسة برشلونة مطلع 2014 وهم جيرمي ماثيو ودوغلاس وتوماس فيرمايلين وأردا توران وأليكس فيدال وأندريه غوميش وباكو الكاسير ولوكاس دينيه.
ويرى ليونيل ميسي أبرز من أنتجت أكاديمية برشلونة أن الفريق الأول لم يعد يمنح شباب "لاماسيا" فرصة الظهور، ما دعا أغلبهم إلى الرحيل لأندية أخرى، ومقابل ذلك لم يستطع برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد.
أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني استياءه من طريقة رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بتوقيع الصفقات التي لم تقدم الفائدة للنادي الكتالوني، مؤكداً أن النادي سيعاني إذا غادر الهداف الكبير أسواره.
وشهدت فترة الرئيس الحالي لبرشلونة وصول عدد كبير من اللاعبين إلى الفريق، وفي المقابل ظهور عدد لا يكاد يذكر من لاعبي الأكاديمية الشهيرة "لا ماسيا" التي أنتجت ميسي وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وإنييستا من القائمة الحالية.
وتعاقد برشلونة هذا الموسم مع 5 لاعبين وهم عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو وباولينيو وكوتينيو وييري مينا، لكنهم لم يضعوا بصمة واضحة حتى الآن، وبقي الفريق معتمداً على ذات العناصر التي كان يشارك بها الموسم الماضي.
وطرح الوضع الحالي لبرشلونة أسئلة كثيرة لدى اللاعبين الكبار ومدربهم حول قدرة الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو على إبرام صفقات من شأنها رفع مستوى الفريق، مؤكدين أن الرئيس الحالي جلب 4 صفقات جيدة فقط طوال مسيرته، وهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيغن وصامويل أومتيتي.
وتعاقد بارتوميو مع عدد كبير من اللاعبين منذ توليه رئاسة برشلونة مطلع 2014 وهم جيرمي ماثيو ودوغلاس وتوماس فيرمايلين وأردا توران وأليكس فيدال وأندريه غوميش وباكو الكاسير ولوكاس دينيه.
ويرى ليونيل ميسي أبرز من أنتجت أكاديمية برشلونة أن الفريق الأول لم يعد يمنح شباب "لاماسيا" فرصة الظهور، ما دعا أغلبهم إلى الرحيل لأندية أخرى، ومقابل ذلك لم يستطع برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018