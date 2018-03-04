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يوم الأحد 04 مارس 2018
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إقامة ليلة بفندق شهير في دبي مقابل like
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الأولى
إقامة ليلة بفندق شهير في دبي مقابل like
04 مارس 2018 | 10:25

احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.

يوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.

كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.

بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.

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الأولى
إقامة ليلة بفندق شهير في دبي مقابل like
04 مارس 2018 | 10:25

احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.

يوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.

كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.

بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.

العربية نت
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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018 السّاعة 20:43
"ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من...
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حالة الطقس ليوم الاثنين 05 مارس 2018
04 مارس 2018 السّاعة 20:41
سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار محليّا رعديّة في الصباح وأثناء الليل.
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الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018 السّاعة 20:31
قفصة -الشروق اون لاين-عادل عكرمي : شهدت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد ظهر اليوم بوادر انفراج بعد تعطل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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