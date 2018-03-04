إقامة ليلة بفندق شهير في دبي مقابل like

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احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.
يوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.
أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.
كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.
بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.
يوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.
أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.
كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.
بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018