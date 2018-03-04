بطولة اسبانيا: فوز مهم لريال مدريد على خيتافي والهدف 300 لرونالدو

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04 مارس 2018
حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي، السبت، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما سجل نجمه البرتغالي هدفه الـ 300 في البطولة.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تجاوز بطل الموسم الماضي آثار هزيمته غير المتوقعة في الوقت بدل الضائع على ارض اسبانيول (صفر-1) في الجولة السابقة، وبات مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان فاز على ملعبه ذهابا 3-1.
وسيطر ريال مدريد على المجريات، وتعددت محاولاته لكنه لم ينجح في زيارة شباك ضيفه الا في الدقيقة 24 بواسطة الويلزي غاريث بايل قبل أن يعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.
والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني افضل مسجل بعد نجم برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).
وتلقى ريال مدريد هدفا من ركلة جزاء نفذها فرانشيسكو بورتيو في الدقيقة (66). وعاد رونالدو للتسجيل بهدف من متابعة رأسية في الدقيقة (78).
والهدف هو السابع عشر لرونالدو في البطولة الحالية فصعد الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف ميسي (23) وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (20).
حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي، السبت، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما سجل نجمه البرتغالي هدفه الـ 300 في البطولة.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تجاوز بطل الموسم الماضي آثار هزيمته غير المتوقعة في الوقت بدل الضائع على ارض اسبانيول (صفر-1) في الجولة السابقة، وبات مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان فاز على ملعبه ذهابا 3-1.
وسيطر ريال مدريد على المجريات، وتعددت محاولاته لكنه لم ينجح في زيارة شباك ضيفه الا في الدقيقة 24 بواسطة الويلزي غاريث بايل قبل أن يعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.
والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني افضل مسجل بعد نجم برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).
وتلقى ريال مدريد هدفا من ركلة جزاء نفذها فرانشيسكو بورتيو في الدقيقة (66). وعاد رونالدو للتسجيل بهدف من متابعة رأسية في الدقيقة (78).
والهدف هو السابع عشر لرونالدو في البطولة الحالية فصعد الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف ميسي (23) وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (20).
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018
-
16:14دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن
04 مارس 2018
-
15:55بني خيار- نابل: القبض على شخصين من أخطر منظمي عمليات الإبحار خلسة
04 مارس 2018
-
15:41العلا: قافلة متعددة الإختصاصات لفائدة أهالي منطقة الذهيبات
04 مارس 2018
-
15:11الجزائر: 10 وفيات بسبب داء الحصبة
04 مارس 2018
-
15:00جامعة التعليم الثانوي تتمسك بحجب الأعداد وإضراب 28 مارس
04 مارس 2018
-
14:52علي العريض: توجد مساع لارباك المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات البلدية
04 مارس 2018
-
14:47تاجروين: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعقد مؤتمرها
04 مارس 2018
-
14:41حلق الوادي: ضبط 08 أشخاص بصدد التسلل إلى البواخر الراسية بالميناء
04 مارس 2018
-
14:22نبيل بفون: الادارة مطالبة بتوجيه توصيات للمترشحين الشاغلين لمناصب مؤثرة
04 مارس 2018
-
14:15منوبة: ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي بمدرستين ابتدائيتين
04 مارس 2018
-
14:05الحمامات: ايقاف سبعة اشخاص من بينهم شخصين بتهمة استهلاك اقراص مخدرة
04 مارس 2018