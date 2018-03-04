بطولة اسبانيا: فوز مهم لريال مدريد على خيتافي والهدف 300 لرونالدو

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي، السبت، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما سجل نجمه البرتغالي هدفه الـ 300 في البطولة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تجاوز بطل الموسم الماضي آثار هزيمته غير المتوقعة في الوقت بدل الضائع على ارض اسبانيول (صفر-1) في الجولة السابقة، وبات مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان فاز على ملعبه ذهابا 3-1.

وسيطر ريال مدريد على المجريات، وتعددت محاولاته لكنه لم ينجح في زيارة شباك ضيفه الا في الدقيقة 24 بواسطة الويلزي غاريث بايل قبل أن يعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.

والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني افضل مسجل بعد نجم برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).

وتلقى ريال مدريد هدفا من ركلة جزاء نفذها فرانشيسكو بورتيو في الدقيقة (66). وعاد رونالدو للتسجيل بهدف من متابعة رأسية في الدقيقة (78).

والهدف هو السابع عشر لرونالدو في البطولة الحالية فصعد الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف ميسي (23) وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (20).