طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية

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اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية.
وقال المتحدث العسكري الإيراني، مسعود جزائري، ردا على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، بشأن الصواريخ الإيرانية:"ما يقوله الأمريكيون بشأن فرض قيود على القدرات الصاروخية الإيرانية، إنما هو أضغاث أحلام بعيدة المنال بالنسبة لهم، وهي ناجمة عن إحباطاتهم وهزائمهم المستمرة في المنطقة".
ويرى مسعود جزائري، وهو يشغل أيضا منصب مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أنه لو كان مقررا أن يتأثر موضوع رفع مستوى قدرات إيران الدفاعية ببعض المفاوضات والزيارات السياسية والدبلوماسية، لما كانت الولايات المتحدة اليوم ضعيفة إلى هذا الحد في مواجهة إيران.
اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية.
وقال المتحدث العسكري الإيراني، مسعود جزائري، ردا على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، بشأن الصواريخ الإيرانية:"ما يقوله الأمريكيون بشأن فرض قيود على القدرات الصاروخية الإيرانية، إنما هو أضغاث أحلام بعيدة المنال بالنسبة لهم، وهي ناجمة عن إحباطاتهم وهزائمهم المستمرة في المنطقة".
ويرى مسعود جزائري، وهو يشغل أيضا منصب مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أنه لو كان مقررا أن يتأثر موضوع رفع مستوى قدرات إيران الدفاعية ببعض المفاوضات والزيارات السياسية والدبلوماسية، لما كانت الولايات المتحدة اليوم ضعيفة إلى هذا الحد في مواجهة إيران.
-
09:34طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية
04 مارس 2018
-
09:12مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018
-
09:09التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين
04 مارس 2018
-
00:03مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية
04 مارس 2018
-
23:48السيدة الأولى في دولة أوروبية ترتدي ملابس مستعملة
03 مارس 2018
-
23:29إعلان "جوائز" أسوأ فيلم وأسوأ الممثلين في 2017
03 مارس 2018
-
23:13الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله
03 مارس 2018
-
22:54عبير موسي: الحزب الدستوري الحرّ سيقدم يوم 20 مارس مشروع دستور جديد
03 مارس 2018
-
22:42طالب يقتل والديه في ولاية ميشيغان الأمريكية
03 مارس 2018
-
22:29قربة: رياضي على رأس قائمة النهضة
03 مارس 2018
-
22:01جماعة تابعة للقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجومين في بوركينا فاسو
03 مارس 2018
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018