الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018
الأولى
مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018 | 09:12

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر التكفيرية المسلحة" خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية"، وفق ما أوردت رويترز.

وأضاف البيان أن القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات. وتم "القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".

واستهدفت القوات الجوية "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.

وقال البيان "على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية".

وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقا للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية (سيناء 2018)، ويرتفع عدد القتلى من المتشددين إلى 105.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين خلال السنوات الماضية.

وتتركز عملية (سيناء 2018) على شمال سيناء وتستهدف أيضا الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وعمليات التهريب في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.

تقرؤون أيضا
طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية
04 مارس 2018 السّاعة 09:34
اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في...
المزيد >>
مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018 السّاعة 09:12
أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر...
المزيد >>
التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين
04 مارس 2018 السّاعة 09:09
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب...
المزيد >>
مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية
04 مارس 2018 السّاعة 00:03
نفت وزراة الصحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول السجين مراد الطرابلسي وأكدت في بلاغ لها مساء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018 | 09:12

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر التكفيرية المسلحة" خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية"، وفق ما أوردت رويترز.

وأضاف البيان أن القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات. وتم "القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".

واستهدفت القوات الجوية "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.

وقال البيان "على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية".

وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقا للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية (سيناء 2018)، ويرتفع عدد القتلى من المتشددين إلى 105.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين خلال السنوات الماضية.

وتتركز عملية (سيناء 2018) على شمال سيناء وتستهدف أيضا الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وعمليات التهريب في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.

تقرؤون أيضا
طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية
04 مارس 2018 السّاعة 09:34
اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في...
المزيد >>
مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018 السّاعة 09:12
أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر...
المزيد >>
التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين
04 مارس 2018 السّاعة 09:09
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب...
المزيد >>
مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية
04 مارس 2018 السّاعة 00:03
نفت وزراة الصحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول السجين مراد الطرابلسي وأكدت في بلاغ لها مساء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018
﻿