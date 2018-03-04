مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء

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أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر التكفيرية المسلحة" خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.
وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية"، وفق ما أوردت رويترز.
وأضاف البيان أن القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات. وتم "القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".
واستهدفت القوات الجوية "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.
وقال البيان "على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية".
وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقا للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية (سيناء 2018)، ويرتفع عدد القتلى من المتشددين إلى 105.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين خلال السنوات الماضية.
وتتركز عملية (سيناء 2018) على شمال سيناء وتستهدف أيضا الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وعمليات التهريب في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.
أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر التكفيرية المسلحة" خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.
وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية"، وفق ما أوردت رويترز.
وأضاف البيان أن القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات. وتم "القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".
واستهدفت القوات الجوية "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.
وقال البيان "على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية".
وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقا للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية (سيناء 2018)، ويرتفع عدد القتلى من المتشددين إلى 105.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين خلال السنوات الماضية.
وتتركز عملية (سيناء 2018) على شمال سيناء وتستهدف أيضا الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وعمليات التهريب في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.
-
09:34طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية
04 مارس 2018
-
09:12مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء
04 مارس 2018
-
09:09التوقعات الجوية ليومي الاحد والاثنين
04 مارس 2018
-
00:03مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية
04 مارس 2018
-
23:48السيدة الأولى في دولة أوروبية ترتدي ملابس مستعملة
03 مارس 2018
-
23:29إعلان "جوائز" أسوأ فيلم وأسوأ الممثلين في 2017
03 مارس 2018
-
23:13الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله
03 مارس 2018
-
22:54عبير موسي: الحزب الدستوري الحرّ سيقدم يوم 20 مارس مشروع دستور جديد
03 مارس 2018
-
22:42طالب يقتل والديه في ولاية ميشيغان الأمريكية
03 مارس 2018
-
22:29قربة: رياضي على رأس قائمة النهضة
03 مارس 2018
-
22:01جماعة تابعة للقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجومين في بوركينا فاسو
03 مارس 2018
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018